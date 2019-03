Nicole rompió el silencio y habló de Barón y su despido

“¿Te echaron del programa de Verónica Lozano?”, le preguntaron en la publicación. Y ella explicó: “No, primero empezamos con temas contractuales, y durante ese proceso de resolución, de las vacaciones y estar con mis hijas, sentí que había cumplido un ciclo. En su momento acepté estar como panelista porque siempre la admiré a Verónica Lozano y quería aprender de su manera de conducir”. Al referirse a Barón, ex de su ex (Matías Tasín), Nicole no se achicó y contestó con mayor contundencia: “Sería ridículo, con mis 38 años, tener celos retroactivos de hace cuatro años atrás sería una reacción infantil y yo no lo soy. Creo que se armó todo ese escándalo para generar prensa”.