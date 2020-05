No aclares que oscurece: Lali habló de la China Suárez

Luego, el jurado del “Bailando” insistió en esa supuesta pelea de las actrices. ¿Tuvo algo que ver Agustín Sierra, quien dijo que salió con las dos a la vez, mientras compartían elenco en Casi Ángeles?, lanzó De Brito. Y Lali, explicó: No, no, nada que ver. Lo que pasó en un momento clave de nuestra juventud fue que una fue para acá, con su novio, su vida y este grupo de amigos, y la otra, para allá. Es normal. Ninguna le hizo daño a la otra, sino que las vidas nos separaron un tiempo. Pero cada vez que por algún motivo nos volvemos a juntar, el cariño está intacto”.

Todo quedó en familia

Agustín Sierra confesó que mantuvo, al mismo tiempo, un romance con Lali y La China. “Era chiquito, se me pudrió el rancho. Con Lali tuve mis cuestiones y me hice amigo de la familia. Con Euge también lo mismo”, dijo.

No toma mate

La ex de Mariano Martínez se encargó de aclarar quiénes son sus grandes amigas dentro del elenco y dejó dudas sobre su afecto con la China. “Con Cande Vetrano y Mery tenemos otra cotidaneidad. Nos juntamos a tomar mate. Bah, por la pandemia, ya no, pero son amigas que veo con más frecuencia”, reveló la morocha.

Y añadió: “La China es vecina mía. Ahora no nos podemos ver (por la cuarentena), pero le pregunto si necesita algo y ella me pregunta si yo necesito algo. Por supuesto que hacíamos algún asadito que otro porque no toma mate la China. Es lo más”, cerró Lali, quien no conveció al conductor de Los ángeles de la mañana.