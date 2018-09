"No es un equipo perfecto, pero sí hay honestidad"

Buenos aires. Mauricio Macri volvió a mostrarse con las otras dos patas más importantes de Cambiemos: Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Al inaugurar un nuevo puente que une la Ciudad con la provincia de Buenos Aires, el Presidente ayer habló del “equipo” de Gobierno, con una particular definición. “Este es un equipo que no es perfecto. La perfección no existe. Pero es un equipo con buenas intenciones, con honestidad, con un eje profundo en el hacer”, resaltó el jefe de Estado.