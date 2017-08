“Dijo que la gente estaba nerviosa por el resultado electoral. El ejercicio democrático que presupone emitir un voto, una opinión, no puede constituir ningún riesgo ni poner nervioso a alguien. Es cierto que la gente está nerviosa porque no llega a fin de mes, porque no sabe si la van a echar de su trabajo, porque no le alcanza el dinero”, aseguró CFK.

Cristina Kirchner apuntó contra su rival, Esteban Bullrich: “Lo tienen que esconder y hacer callar la boca. Decían que era el mejor ministro de Educación de la historia, está claro que no lo era”. Y para cerrar, admitió: “Se puede decir de nosotros cualquier cosa, menos que no cumplimos con las responsabilidades institucionales que nos dieron. Debo admitir que a veces no fuimos tan humildes como hubiéramos debido ser. Y eso también es importante reconocerlo”.