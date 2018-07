"No hay nada que me guste más que subir una pancita"

Buenos aires. Moria no podía dejar su rol de conductora en Intrusos (Rial viajó a Estados Unidos) sin llamar la atención. Y ayer lo hizo con una declaración hot. En la entrevista a Darío Barassi, en la que Damián Rojo reveló que una periodista le pidió entrevistarlo porque “lo calentaba”, la diva sorprendió al humorista con su confesión. “Los metrosexuales me la re bajan. No hay nada que me guste más en la vida que, de vez en cuando, subir una pancita”, dijo Casán, sonrojando con sus pícaras palabras al actor, que se luce en el papel del genio en Aladín. “Moria, mi mujer te va a ir a buscar. ¡Dejá de tirarme onda!”, respondió Darío, también con humor.