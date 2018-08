"No hipotecaré mi gobierno para defender a nadie"

Entre los “arrepentidos” en la causa que lleva adelante Claudio Bonadio se encuentra el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, que como ex dueño de IECSA admitió el pago de dinero al kirchnerismo para las campañas electorales de 2013 y en 2015. “Hoy como sociedad empezamos a decir las cosas por su nombre, empezamos a poner los problemas de verdad sobre la mesa, a no negarlo, a no buscar soluciones mágicas, y sobre todo a no gastar sin control los recursos del Estado, que son los recursos de todos los argentinos”, explicó Macri.

En ese marco, llamó a “terminar con los comportamientos mafiosos” que los empresarios tienen que denunciar. “Lo más significativo es que las reglas de juego sean claras y las mismas para todos. Por eso desde el primer momento hicimos de la verdad La transparencia y la verdad, valores innegociables”, agregó. Entre otras cosas, el Presidente afirmó además que están construyendo “un Estado que rinde cuentas y que combate la corrupción” y admitió que es “una lucha constante que se hace desde cada usina” de Gobierno.

“Empezamos a generar condiciones para que la Justicia pueda actuar con plena independencia, como la Ley del Arrepentido que hoy permite avanzar en casos de corrupción. Esperamos que el Congreso apruebe la ley de extinción de dominio”, valoró. En otra parte de su discurso, que duró unos 12 minutos, Macri reiteró que el país atraviesa “una tormenta” y que “no se trata de negar las dificultades”. “No tener equilibrio fiscal nos hace depender del financiamiento externo . Y eso significa estar expuesto a una situación volátil”, analizó en alusión a la presión cambiaria que aún no cesa.

3 proyectos enviará el Presidente al Congreso

En medio del temporal que afecta a la economía del país, Macri anunció los proyectos para una nueva ley de Ética Pública, la ley de Datos Personales y una iniciativa para reformar el Indec.

“En el verano Argentina va a exportar gas a Chile. Y en 3 o 4 años se exportará medio millón de barriles de petróleo, 15.000 millones de dólares, y en 7 años, 30.000 millones”. Mauricio Macri, En su discurso, habló del yacimiento.

En los cuadernos de Oscar Centeno

La presencia de Macri en este encuentro empresario que tendrá entre sus oradores a Sebastián Bagó, Alejandro Bulgheroni, Marcos Galperín, Héctor Magnetto, Luis Pagani y Paolo Rocca -entre otros- había generado una gran expectativa por el momento político y judicial que atraviesa el país. Muchas de las empresas que conforman AEA quedaron involucradas en la causa que se inició por los cuadernos de Oscar Centeno.