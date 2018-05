No le tienen ni un poco de piedad

La panelista de Los ángeles de la mañana la destrozó. “Pampita no registra nada, es ella, ella y ella. Ella baila, ella habla y ella habla de ella. Es autorreferencial. No le importa ni el invitado”, lanzó la rubia ante la mirada de Jey, quien estuvo ayer en el piso. Luego, se ocupó de las amigas: “Ella quiere estar al aire una hora, que la miren y que la aplaudan, con las dos chupamedias al lado (por Ángeles Balbiani y Barbie Simons)”.

Jey, por su parte, reveló cómo fue el ataque de furia del lunes. “Pampita nunca registró lo que pasó. No entendía lo que pasaba. Cuando terminó el programa me encaró, estaba enojada, me dijo ‘sos un maleducado’ y me gritaba, me asusté porque se paró el tiempo, todos se quedaron mirando, me dijo que ella era la conductora no la producción y yo le dije que mi reclamo fue hacia la conductora”. Además, dejó claro que la invitación para convertirse en panelista de Pampita online quedó en la nada. “Cuando algo se pudrió, se pudrió”, cerró el artista.

Se anotó Lizy

Lizy, quien participa del ciclo radial El club del Moro, se sumó a las críticas: “Cuando fui no me sentí bien recibida, me reclamaban por las cosas que decimos acá, no fue una buena experiencia”.

Tras los ataques, no le contesta a gente “con mala onda”

Carolina “Pampita” Ardohain hizo su descargo ante los ataques y aprovechó para responderle a Jey y a Lizy.

Si bien la modelo le dijo a la movilera Maite Peñóñori (Los ángeles de la mañana) que no iba a hablar del tema, con cara de pocos amigos fue contundente. “Si querés hablamos de otra cosa”, comenzó diciendo Pampita.

Sin embargo, después se animó a tirar un tremendo palo a los dos artistas: “Vengo a hacer mi trabajo como todos los días, con muchas ganas, con ganas de aprender y no me quiero enganchar con quienes me hacen daño”.

“Siempre confío en mi producción porque soy una empleada más y hago lo que ellos me dicen. De las personas con mala onda no hablo ni contesto”, agregó.