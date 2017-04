"No me operé por Suar"

Actriz y conductora del programa de turismo Clave argentina, que se puede ver por Canal 9, la morocha comenzó la entrevista con Jorge Rial negando rotundamente su relación con Adrián Suar: “No estoy con Adrián, nunca estuve. Lo vi una sola vez en la puerta de Pol-ka, yo salía de un casting, me lo crucé y nos reímos de esto”.

Cuando le tocó hablar sobre su presencia en los premios Tato, luego de que empezaran los rumores sobre su relación con el productor, explicó: “Había votado en los Tato, de hecho, estaba nominada como conductora por el programa. Cuando fui me enteré de que los ganadores ya se sabían y que sólo iban ellos. Así que me quedé un rato y me fui. Digamos que tenía un vestido blanco y lo quería usar”.

Se lamenta

Magui reconoció sus ganas de trabajar para Pol-ka, aunque siente que ahora todo ese rumor la “perjudica”. “Yo quería trabajar en Pol-ka y ahora no sé si me van a llamar. Yo creía que estaba para el papel de la novela de Pol-ka y no quedé, ni para ese ni para otro”, confesó la conductora, que también hace teatro con José María Muscari.