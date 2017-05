Sorteo: Radio Teen regalará dos entradas, dos pases a la prueba de sonido y dos meet and greet.

En tanto, sobre su carrera como actriz, la joven de tan sólo 25 años adelantó que dedicará parte el segundo semestre del 2017 a filmar una película junto al director Gonzalo Tobal. “La historia es de una chica acusada de asesinar a su mejor amiga”, resumió.

El hecho de salir de tu país y que te reciban en países tan lejanos, con un idioma distinto, es un privilegio”. Lali Espósito. Cantante y actriz

¿Cómo serán el show y la puesta de Soy Tour, que ha conquistado Europa?

Es un show nuevo, que sigue la línea del mismo disco, Soy. Un show muy personal, intimista por momentos y que explota de color, de visuales y energía. La mayoría de las canciones son “power” y más con la banda en vivo, que es tremenda, y las bailarinas. Mucha energía, pasión y luz. Estoy orgullosa del show y de llevar el pop argentino a otros países. Feliz de llevarlo al sur de mi país.

Desde hace un par de años el éxito te persigue, ¿cómo estás parada sabiendo todo lo que podés llegar a generar?

Siempre estoy muy tranquila, muy con los pies en el suelo, cerca de mi familia y de las cosas reales del trabajo. No me permitiría volverme loca por el éxito. Crecí en lugares exitosos, como la factoría de Cris Morena, pero siempre aprendí a guiarme por el esfuerzo y el trabajo. Además busco siempre ser genuina y ser yo. No es casual el nombre de mi disco y mi tour “Soy”. Tiene que ver con estar siendo yo, con ser quien busco y quiero, desde el respeto y el amor.

La gira Soy Tour arrasó en Madrid, Roma y hasta Tel Aviv, entre otros países. ¿Fue más de lo que esperabas?

Sí. Ya el hecho de salir de tu país y que te reciban en países tan lejanos, tan distintos hasta en idioma como en Israel es un privilegio. Me siento agradecida y con más ganas de seguir y crecer.

Teniendo en cuanta cómo venía A bailar, ¿te preparaste especialmente para afrontar esta gira?

Por supuesto. Es un show más exigente y potente con mucho trabajo de baile, vocal y de producción; fue un paso más adelante.

De todos estos shows en distintas partes del mundo, ¿cuál fue el que te sorprendió o te llamó más la atención?

Todos. Cada viaje, cada lugar genera una ansiedad y una intriga que hace que siempre sean especiales. Obvio que uno no para de sorprenderse, como viajar a Israel y que te reciban así.

¿Qué es lo primero que piensa Lali cuando se baja del escenario y queda sola en su camarín?

“Me duelen las patas” (risas). Me quedo con una sensación de explosión como para seguir bailando. Una alegría inmensa y siempre pienso en comer (risas). Se baila mucho. Pienso en lo profesional como por ejemplo, si algo falló o en algo particular que pasó… Pero siempre tengo esa sensación de alegría, de estar completa.

A esta altura y con este veloz crecimiento tanto artístico como personal, ¿hay cosas que te molesten?

Muchas, obvio. Como a todos. Pero creo que al crecer en lo personal me empieza a molestar la gente falsa, lo poco verdadero, por eso me rodeo de linda gente, de buenas personas, de los míos… Creo que con el tiempo me pongo más exigente con lo verdadero de las personas y el mundo. Me gusta lo poco enroscado y me duele la mentira.

¿Qué perdiste y qué ganaste en toda esta carrera que no para de crecer?

Lo que perdí no lo sé. Lo que gané siempre fue la felicidad de elegir y de encontrar mi vocación de pequeña, además de experiencias únicas.

En cuanto al cine, ¿te quedaste con ganas de interpretar a Tita Merello?

Por supuesto que sí. Es una persona que siento muy cercana y que claro me hubiera gustado hacerlo. Los tiempos no me lo permitieron, pero iré al cine a ver a esta Tita hecha por la diosa total de Mercedes Funes.

¿Hay algún proyecto nuevo?

En esta segunda parte del año tengo mi momento para actuar en una película, un drama del director argentino Gonzalo Tobal. La historia es de una chica acusada de asesinar a su mejor amiga.

¿Cómo definirías a Lali a sus 25 años?

Me veo segura, tranquila, genuina y feliz. Trabajando y siendo.

—Ya hay rumores de casamiento con Santiago, ¿es sólo eso o hay un plan en un futuro no muy lejano?

No, no es cierto para nada que me caso. Estoy muy feliz con Santi. Es un hombre único y lo amo.