No merecía este destrato

Profe Pellegrini. Periodista de Fox cercano a Bauza

Está claro que el Patón Bauza no merecía este final, por lo menos el destrato. Sí podemos estar de acuerdo en que la nueva conducción tiene toda la potestad de elegir al nuevo entrenador si no la convence el ciclo de Bauza, que no fue bueno ni desde los puntos ni desde el juego. Eso está fuera de discusión. Sí me parece que podría haber tenido la oportunidad de modificarlo en este último tramo de cuatro partidos. El tema es la forma. Hoy (por ayer), durante todo el día se instaló que lo echaban y recién mañana (por hoy) habrá una reunión con Bauza. Hay muchos que están más apresurados por echar al Patón que por tomar una decisión como corresponde.