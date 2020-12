No paran de rescatar perros desnutridos y maltratados

La aplicación para denunciar maltrato animal es una de las más utilizadas en Neuquén y, en consecuencia, la Policía de la provincia no para de rescatar perros desnutridos y maltratados de viviendas en barrios de la ciudad.

En tanto, el animal fue secuestrado de un domicilio en la Toma 7 de mayo y se trataba de una hembra de raza Pitbull "con mismas características de desnutrición y abandono animal", aclararon.

perros rescatados

Ambos animales fueron atendidos por el veterinario de la División Montada y Canes y luego fueron entregados a organizaciones proteccionistas.

El pasado 20 de noviembre, la Policía también rescató a tres perros con signos de maltrato en una vivienda del barrio Z1, tras una orden también emitida por la Fiscalía de Delitos Ambientales en el marco de una causa por “malos tratos o ejercer actos de crueldad con los animales”.

Tras el allanamiento, los efectivos encontraron a los "tres perros atados con cadenas y que evidenciaban signos de maltrato general".

perros maltratados

La App para denunciar

Amvoz es la aplicación de Neuquén para el celular que permite denunciar aquellos casos en que los derechos de los animales domésticos son vulnerados.

Desde el 13 de marzo hasta octubre pasado, el gobierno tenía 707 denuncias ingresadas a través de la aplicación, cada una de las cuales recibió un tratamiento y curso específico para su solución, brindando el asesoramiento y seguimiento que amerite.

Del total de las 707 denuncias, se derivaron 144, de las cuales 108 se configuraban como delito y se dirigieron a la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, mientras que las 36 restantes se remitieron a la oficina de mediación comunitaria porque denotaban problemas por animales (ruidos molestos u olores), lo que generaba conflictos entre vecinos.

perros maltratados

En los casos de maltrato, los animales son sacados de los hogares donde son violentados y puestos bajo la protección de guardadores oficiales, que son voluntarios encargados del cuidado de la mascota mientras la Justicia dicta una sentencia.

“Las mascotas tienen sus derechos. No puedo tenerla atada al sol 15 horas, no darle agua, comida o no llevarla al veterinario”, aseguró a LMN el Subsecretario de Acceso a la Justicia Martín Diorio, al momento de difundir las mencionadas cifras.

Si bien la idea con Amvoz es recibir denuncias específicas de maltrato animal, han aparecido muchas veces problemas vecinales. “Nos encontramos con quejas o denuncias por ladridos o perros que rompen las plantas de los vecinos”, aclaró el Subsecretario. En esos casos, desde Acceso a la Justicia le dan intervención a la Oficina de Mediación, que se encarga de resolver situaciones entre distintas personas.