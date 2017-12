Fue ayer a la tarde, cuando los papás y mamás de los jóvenes se acercaron a la Terminal de Ómnibus de Chos Malal para despedir a sus hijos, quienes tenían el viaje pago hacia la ciudad del centro argentino.

Sin embargo, el estado de los vehículos de la empresa AM Turismo llamó la atención de los adultos, quienes decidieron convocar a la Dirección de Tránsito Municipal. Edith Yañez, directora del área, se acercó al lugar y constató la situación.

"Me acerco al lugar y empiezo a hacer la verificación, y verifico que son vehículos habilitados por la CNRT y tengo que darle intervención a la Gendarmería Nacional, que son los que labran el acta correspondiente", indicó en comunicación con Radio Nacional Chos Malal.

En este sentido, manifestó que los efectivos tenían la autoridad para decidir sobre las condiciones y continuidad del viaje luego de realizar la verificación correspondiente.

Yañez explicó que se trataba de dos colectivos que habían salido desde Bahí Blanca que transportaban más de 80 estudiantes de Cutral Co, Andacollo, El Cholar, Chos Malal y tenían que pasar a buscar a más alumnos en Buta Ranquil y Barrancas.

Colectivo Chos Malal Gentileza Héctor Castro

La titular de Tránsito aseguró que ambas unidades presentaban la documentación necesaria para viajar, pero que no estaban en condiciones óptimas de mantenimiento.

"Uno de los micros tenía el parabrisas fisurado y las cubiertas, para mí, no estaban en condiciones de salir: no reunían los milímetros necesarios, no teníamos el medidor de cubiertas, pero la ley establece mínimo 2 milímetros, que para mí no los reunía, y para algunos papás tampoco", aseguró.

Ante este panorama, la mujer llamó a Gendarmería Nacional, que revisó ambas unidades: una de ellas obtuvo el visto para continuar con el viaje, mientras que la otra no.

"Los conductores deciden ir a conseguir un neumático para cambiar, el auxilio también estaba bastante deteriorado, fueron a cambiar, y cuando volvieron, se les rompió el semieje o el bolillero de la cubierta", dijo Yañez.

El colectivo quedó inhabilitado para el transporte de pasajeros en la terminal de Chos Malal, donde deberá pagar por el tiempo que esté en la plataforma hasta que lo arreglen o se lo lleven.

Yañez expresó que uno de los coordinadores del viaje- no se conoce la empresa de turismo- cuestionó su decisión ya que le "quitaba el sueño a los chicos". Sin embargo, la titular señaló que "la vida de los chicos vale mucho más".

