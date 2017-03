Laurita Fernández confesó que no está segura de si volverá al “Bailando”. La rubia que estuvo en el ojo de la tormenta en el certamen del pasado año por su relación con Federico Bal -y por ser la ex del productor Federico Hoppe- afirmó que todavía no habló con la gente de Ideas del Sur, productora del programa de Marcelo Tinelli. “En realidad todavía no hablé con la gente de Ideas, me llamaron y lo llamaron a Fede (Bal) y todo, pero nosotros no salimos campeones la última vez. Entonces no tenemos la obligación de seguir como pareja de baile”, explicó en una nota con Agarrate Catalina.

Sobre sus dudas en cuanto a volver a participar de la pista de baile más famosa del país, la rubia explicó que “en realidad no depende de la pareja en sí, el tema es respecto de participar o no participar”.

“No estoy segura todavía, pienso desde el lado artístico, no quiero aburrir, no quiero hacer más de lo mismo”, confesó Laurita.

Por último señaló: “A mí personalmente siempre es un placer trabajar con Ideas y sé que extrañaría mucho bailar, pero también siento que necesito probar cosas nuevas”. El martes, Laurita hizo su debut como actriz en Quiero vivir a tu lado. “Estoy muy contenta, es una experiencia que hace mucho tiempo que tenía ganas de vivir”, contó Fernández tras su aparición en la ficción de El Trece en donde interpreta a Fernanda, una chica cantante que tiene onda con Redondo (Darío Barassi).

¿Plan? EL blanqueo con Bal hace que la bailarina tome distancia y esquive las críticas en el certamen.