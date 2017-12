No ratonean: River y Boca van por todo en el mercado

En todas las líneas

El Xeneize busca una variante para reemplazar a su goleador Darío Benedetto más allá de la incorporación de Wanchope Ábila que ya está entrenando en el Xeneize. Carlos Tevez es otra de las posibilidades, aunque su pase se complicó y seguiría en China. El que se agregó a la lista en las últimas horas es Nicolás Gaitán, volante ofensivo surgido en la cantera de Boca y de buen paso por el Benfica, hoy alterna en el Atlético Madrid de Diego Simeone.

A pesar de la búsqueda de un punta, la prioridad para Guillermo es la zona defensiva y por eso pidió un jugador por puesto, todos de experiencia internacional. Julio Buffarini (San Pablo), Emmanuel Mas (Trabzonspor), Gustavo Gómez (Milan) y Lisandro López (Benfica) ya están en las negociaciones de la dirigencia. Además, Walter Montoya, jugador del Sevilla es el único pedido fuerte, por ahora, que suena para el medio.

Por el lado de River, también circulan nombres de peso. Con Lucas Pratto muy cerca de llegar a Núñez, el Millonario podría estampar el fichaje más caro de los últimos diez años en el fútbol argentino, desembolsando cerca de diez millones de dólares (ver aparte). El Oso es un viejo anhelo de Gallardo y las tratativas ya comenzaron. De hecho, el propio entrenador se contactó con el ex Vélez, quien le habría manifestado su interés por llegar a River.

De todas maneras, el puesto clave a reforzar para el club de Núñez sin dudas es el de arquero. Por ahora, Franco Armani, de Atlético Nacional es el único apuntado. A todo esto se agregan los nombres de Lucas Zelarayán y Silvio Romero, dos delanteros de renombre, y el del volante ex Rosario Central Damián Musto, todos en el fútbol de México. Las ventas de Alario y Driussi le dejaron al reelecto Rodolfo D’Onofrio un margen como para salir a pisar fuerte en el mercado.

Con la Libertadores entre ceja y ceja, River y Boca no escatiman, ponen los millones sobre la mesa y van por todo en este mercado.

“Boca va a hacer una oferta”

El primer paso concreto que dará el Xeneize será por los servicios de Walter Montoya, el volante que hoy se desempeña en el Sevilla de España. Así lo aseguró Daniel Luzzi, representante del jugador. “Angelici se puso en contacto con el presidente de Sevilla y Boca en las próximas horas va a hacer una oferta”, aseguró el agente del volante.

“Hay posibilidades de que juegue en Boca. Antes de fin de año Montoya quiere saber dónde va a jugar”, agregó Luzzi.

El ex Canalla podría llegar a préstamo al club de la Ribera por un año con una opción de compra cercana a los seis millones de dólares.

Pratto podría ser el pase récord de la década

El Millonario estaría dispuesto a pagar diez millones de dólares por los servicios del jugador del San Pablo. Sería la compra más alta en la historia del club

“Obviamente seduce que River me quiera contratar”. Las palabras son de Lucas Pratto, el refuerzo número uno en la lista de prioridades de River para esta pretemporada.

En declaraciones televisivas, el delantero manifestó su interés por ponerse la banda y además aseguró que su deseo es volver al país para intentar tener una chance en el Mundial de Rusia 2018.

El Oso es un viejo deseo de Gallardo y, para complacerlo, Rodolfo D’ Onofrio estaría dispuesto a poner una cifra cercana a los 10 millones de dólares, en lo que sería la compra más ostentosa en la historia del club de Núñez.

Para encontrar una cifra igual o superior en el fútbol argentino tenemos que retrotraernos diez años, cuando Boca repatrió a Juan Román Riquelme bajo el mandato de Pedro Pompillo desembolsando alrededor de 15 millones de la moneda norteamericana.

Hace poco, River puso cerca de 6 millones de euros por Enzo Pérez y más atrás en el tiempo resalta la llegada de Ariel Ortega en el 2000, cuando lo adquirió por 5 millones de euros al Parma Italiano por el 50% del pase. En 2006, también se hizo de los servicios de Fernando Belluschi y para eso le abonó a Newell’s 5 millones (por el 80%) .

Si bien todavía no es un hecho que la transacción se realice, lo cierto es que la predisposición del jugador entusiasma a River y la dirigencia ya declaró que no escatimará en poner el dinero. “Que se hable de mí me pone contento, quiere decir que vengo manteniendo el nivel hace varios años, como para estar en el interés de los grandes”, dijo Pratto ¿Llega?.