No se bancan ni un poquito a Evelyn von Brocke

Buenos Aires. Yanina Latorre y Evelyn von Brocke se cruzaron feo el lunes por la muerte de Natacha Jaitt. Pero al parecer no es la única que no se banca a la ex de Fabián Doman. Es que Cinthia Fernández realizó una publicación en Instagram que dejó en evidencia su distancia con Evelyn. La bailarina publicó una foto (en la que estaba el panel completo) pero cortó de la imagen de su compañera, que se encontraba ubicada en una punta de la foto y era la única que no le tocaba la panza a Mariana Brey (embarazada), quien primero publicó la imagen pero con todas sus compañeras.