"No soy de los que te dan una puñalada por 2 pesos"

Neuquén.- “Me quise internar y no me dieron bola”, confesó Matías Ricardo Mariguin, un joven que tiene casi la misma cantidad de causas penales que años. Hoy está con prisión preventiva y pide que lo ayuden con su problema de adicciones. En el juicio, la fiscalía buscará lograr una condena de cumplimiento efectivo por su reincidencia.

En una entrevista exclusiva con LM Neuquén, Mariguin contó cómo fue su vida desde que decidió irse de su casa por problemas familiares. “A los 17 años (hoy tiene 26) se me dio algo muy lindo que era viajar, pero después volví acá, que es un pozo”, sostuvo sobre su ciudad natal, Neuquén. Durante seis años recorrió distintas provincias del país con un circo haciendo malabares y artesanías. Pero esa etapa feliz se derrumbó cuando le robaron sus cosas, situación que lo obligó a regresar.

Sentimientos encontrados

“Cuando me robaron, se me vino el mundo abajo y volví con una desazón tremenda. Perdí todas las ganas”, expresó con tristeza el joven que está preso desde el 10 de febrero por robar a comercios. Sin embargo, consultado por LM Neuquén si pensó que los dueños podrían llegar a pasar un momento similar al que él atravesó, afirmó: “La verdad no me fijo en eso. Igual creo que todas las cosas que hice es como a gente que no sufre tanto de economía”.

Además, resaltó que a través de los robos trató de satisfacer sus necesidades básicas. “Muchas veces salí a delinquir porque tengo hambre simplemente”, expresó, y aclaró que nunca le robaría a una persona en la calle. “Sería incapaz. No me gusta herir a la gente, no soy de esos que te dan una puñalada por un teléfono o por dos pesos”.

También resaltó que muchas veces salió a pedir comida a cambio de barrer las veredas o lavar platos, pero fueron muy pocos los que lo escucharon y ayudaron.

22 causas tiene por hurtos y robos simples, tanto consumados como tentativas.

Pide un tratamiento

El jueves, finalmente, fue recibido por un médico del servicio de adicciones. “Me dijo que sí necesitaba tratamiento, que íbamos a tener una entrevista más y ver realmente qué tengo que hacer”, contó mitad contento, mitad enojado porque la entrevista apareció cuando ya “está todo explotado”.

Detalló que consume estupefacientes y alcohol desde que es chico, pero que en último tiempo no lo podía controlar. “Anoche estaba que caminaba por las paredes”, dijo mostrando la abstinencia que está atravesando.

Cuando me mandé las macanitas, lo primero que hacía era comer, después beber y consumir”.Matías Mariguin. Joven en situación de calle

“Tres veces no pudo ir al servicio de adicciones”

“La situación de Mariguin es distinta de las que vemos normalmente”, explicó Daniel Fernández Carro, el abogado defensor, quien además de representarlo se ha encargado de buscarle una solución a su problema de adicciones. El letrado recordó que en tres oportunidades había pautado la entrevista con un médico del servicio de adicciones del hospital regional, pero por distintas circunstancias no se pudieron concretar.

“En una no lo atendieron porque no estaba en el listado; claro, era un sobreturno que habíamos conseguido. La segunda o tercera, el médico se había demorado y se lo llevaron de nuevo”, contó sobre las gestiones que realizó en septiembre pasado cuando estuvo un mes detenido.

Finalmente, cuando estaba por segunda vez encarcelado (ahora en la U11, antes en la Comisaría 46) y luego de que el caso “explotara”, se pudo concretar la entrevista. “La cárcel no es la solución porque si no se trata lo médico, al salir va a pasar lo mismo”, sentenció el abogado.

Una oficina para articular las distintas problemáticas

“Lo jurídico es la punta del iceberg, detrás hay numerosas problemáticas sociales”, afirmó Mónica Berrutia, una de las gestoras de la Oficina de Atención al Usuario, con el fin de poder darles alguna solución a esas otras necesidades con que se presentan las personas.

Al Ministerio Público de la Defensa (MPD) acuden aquellos con una demanda civil, una acusación penal o los niños y adolescentes que necesitan ser representados ante algún organismo estatal, siempre que acrediten una condición de pobreza o vulnerabilidad.

Bajo el lema de “igualar desigualdades”, los defensores públicos neuquinos tratan de resolver el problema por el cual los clientes llegaron, así como también “brindarle un servicio más al usuario”. Así nació esta nueva oficina que trata de articular el MPD con los distintos ámbitos del Estado.

Adicciones, vivienda, abandono o enfermedades son algunas de las situaciones que atraviesan los representados.

“Creímos que la persona responsable no tenía que ser un abogado, sino alguien con otra mirada”, explicó María Luisa Andrada, quien se ocupa de la parte penal. De esta manera, desde enero, la psicóloga Beatriz Carnosa es hoy la responsable de canalizar las diferentes situaciones que se presentan en el Ministerio. “Hasta el momento hemos tenido pocos casos, pero uno de ellos fue Mariguin, al que le conseguimos la entrevista con el servicio de adicciones del hospital regional”, comentó.

“Atendemos a esa parte de la sociedad que la propia sociedad trata de no ver”, sentenció Berrutia.