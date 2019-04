La protagonista de Monster reveló que desde muy temprana edad Jackson no se sentía varón. “Sí, yo también pensaba que era un niño. Hasta que cuando tenía 3 años me miró y me dijo: ‘¡No soy un niño!’”, explicó al diario británico Daily Mail. “Así que aquí estamos. Tengo dos preciosas niñas a las que, como cualquier madre, quiero proteger y que prosperen”, agregó.