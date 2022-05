"No tenes manos": la picante respuesta del Negro Enrique a Peter Shilton

Uno de los principales temas de los últimos días fueron las polémicas declaraciones de Peter Shilton sobre la camiseta que utilizó Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial de 1986, la cual fue subastada por una cifra de 9.2 millones de dólares. "No hubiera cambiado (camisetas) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow" , manifestó el ex arquero británico que estuvo presente aquel día en el Estadio Azteca.

"Y después te dejo tirado por el piso, te humilló. A vos te humilló, no al resto. A vos sí, Peter Shilton. La tenés adentro. No importa lo que vos digas de la camiseta de Argentina, nosotros la amamos y la defendemos con el corazón. Y vos, Shilton, vos perdiste ese partido porque no tenes manos. Chau Shilton, la tenés adentro y no te la saca nadie. Nadie te la va a sacar", completa Enrique.

https://twitter.com/botinesenweb/status/1523421037483884546 EXCLUSIVO La respuesta del "Negro" Enrique a #Shilton



"TE HUMILLÓ, LA TENES ADENTRO".



"Un metro y medio mide #Maradona y te hizo ese gol". pic.twitter.com/9TRUKAHpmd — Botines & Escritorios (@botinesenweb) May 8, 2022

El mensaje del Negro Enrique fue celebrado por todos los fanáticos de Diego y recibió miles de likes y comentarios en las redes sociales. El ex futbolista de River tiene una historia muy particular con Pelusa, ya que es recordado por ser el hombre que le dio el pase en el segundo gol a Inglaterra en México 1986, el cual es considerado el mejor de la historia del fútbol.

Peter Shilton también había sido noticia al expresarse en contra de su ex compañero Steve Hodge, quien intercambió camisetas con Maradona tras la derrota 2-1 en el Estadio Azteca y que en las últimos días se hizo millonario tras la subasta récord que se llevó a cabo en Londres. "Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodge tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado. En el fervor del partido, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodge está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía. Mirando hacia atrás, apuesto a que está contento de que no nos hayamos enterado. Estábamos muy enojados, menos mal que no lo hicimos. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego", dijo el ex integrante de la selección inglesa.