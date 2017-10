"No tengo ganas de tener novio ahora"

Tengo 24 años, estoy en el ‘Bailando’ y sé que no es por mostrar el culo; nadie dura por eso. El que se queda es porque tiene algo más”.

Entiendo que el próximo paso es preparar el nuevo ritmo...

Sí, ya empezamos a preparar el rock; por suerte tenemos tiempo, pero no hay que confiarse. Es un show y una pone todo de sí, pero podés preparar muchísimo algo y que te vaya mal. No sabés qué te puede pasar. Este es un trabajo muy imparcial.

Por otro lado, como nunca antes este año se habla mucho de vos, ¿te reconocen tus fans en la calle?

Sí, pero no me molesta para nada. Es parte de mi trabajo. Y todo lo que tengo, lo tengo gracias a la gente.

¿Qué creés que ve el público cuando te ve?

A una chica normal como cualquier otra. Eso genera empatía, y de hecho lo soy, antes de que me llamaran para el “Bailando” estaba estudiando Derecho, cursaba quinto año (de la Universidad de Buenos Aires) y hacía una vida de perfil más bajo.

¿Te imaginás ejerciendo como abogada?

No, no me veo. Tengo un carácter muy fuerte, las cosas me influyen demasiado y para ser un buen abogado tenés que ser frío. Pero es una carrera que me apasiona. También me encanta estudiar. Cuando termine voy a seguir alguna otra carrera, no sé si Periodismo o Filosofía, que siempre me gustó mucho. Me encanta y hace bien estudiar.

¿Pero este año te lo tomaste?

Sí, porque no tengo tiempo para nada. Prefiero no hacerlo mal y no perder tantos años de estudio. Ya me anotaré en las materias del año que viene para empezar con todo.

¿Sos de planear y ponerte objetivos o te dejás sorprender?

Lo segundo. Nunca me hubiese imaginado todo lo que me está pasando; aunque siempre soñé con el programa de Marcelo. Estoy súper agradecida de que hayan confiado en mí y me hayan elegido y dado una oportunidad. Tengo 24 años, estoy en la pista de Showmatch y sé que no es por mostrar el culo; nadie dura por eso. El que se queda es porque tiene algo más: saber hablar, expresarte, no importa qué algo tenés.

¿Y cómo te llevás con las críticas en un programa que te expone mucho a la mirada del otro? ¿Te afectan?

Me pongo muy mal cuando no me salen las cosas, porque soy muy exigente. Igual cambié un montón: a los 19, en la época de Combate las redes sociales me generaban mucho malestar. Hasta pensé en cerrar mi cuenta de Twitter. Me iba a mi casa muy cargada, no podía desconectar y me la pasaba llorando. Pero en un momento hice un clic y entendí que lo que pasa en las redes sociales no es real, tanto el amor como el odio. Es un mundo aparte. Por ahí subo una foto mostrando el cuerpo porque entreno mucho y ya piensan que sos una regalada o una fácil.

Estás sola (después de un romance de dos años con el jugador de fútbol de Chacarita Jeremías Carabelli), ¿tenés ganas de enamorarte?

No, me doy cuenta cuando me invitan a salir de que prefiero quedarme durmiendo. Tengo poco tiempo para descansar y si encima salgo a cenar con alguien, ya perdí la mitad de las horas. Salgo de mi casa muy temprano y llegó a casa y agotada. Obvio que quiero formar una familia, casarme y tener hijos, pero todavía me falta mucho. Tengo que conocer a alguien que me vuele la cabeza, enamorarme y decir ‘con este me quedo’. También es difícil encontrar a alguien que acepte tu trabajo y no te quiera cambiar.

Por otro lado, solés decir que tenés carácter fuerte, ¿te peleás con todo el mundo?

No, lo dije porque digo todo lo que pienso, no me guardo nada. Defiendo mis ideales y voy a fondo con lo que pienso. Pero no me enojo por cualquier cosa. Acepto que al jurado no le guste algo, porque es el jurado y es su criterio, pero cuando me dicen que hice mal algo que yo sé que no fue así lo discuto. Imaginate que soy de mirar los videos de las coreografías veinte veces para ver mi trabajo.

Cambiando de tema, ¿qué te gustaría cambiar de tu cuerpo y qué te encanta?

Siempre digo que uno tiene que tratar de aceptarse como es, pero cuando te mirás al espejo siempre ves algo que no te deja tan conforme. No soy de fijarme mucho en el cuerpo, no soy obsesiva. Entreno porque me gusta. De hecho, siempre trabajé piernas y glúteos que es lo que quiero tener tonificado. Estoy negada con el resto. Mi entrenador, que es mi hermano (Mati, de 25, además está Manu, su manager de 23), siempre me pide que trabaje brazos, pero no quiero levantar nada de peso arriba porque tengo espalda grande. Tengo miedo de que se me agrande más.

¿Te cuidás mucho con las comidas?

Casi nada, sólo intento durante la semana no tomar gaseosa y no hago mucho más. Al contrario, tengo hambre todo el día y lo aeróbico adelgaza mucho así que tengo que contrarrestar un poco. Entreno mucho, son las horas para el “Bailando” más las dos horas de gimnasio. Voy a fondo con el fitness que me gusta mucho. Por suerte la tengo a mi mamá que me re ayuda con la cocina, si no creo que cenaría la mitad de las veces.

¿Esa es la razón por la que no te mudás sola?

(Se ríe) No, aunque podría ser un buen punto. Lo cierto es que nos llevamos muy bien todos. Pero es una gran ayuda que mi mamá me prepare el desayuno: me pone el café en el vaso térmico y me lo traigo al canal.

Tenés dos hermanos varones que trabajan con vos, ¿son muy celosos?

Cero, nos llevamos muy bien y somos muy unidos. Cuando era más chica no podía saludar a nadie dentro del boliche porque Manu se volvía loco. Y ahora me acompaña y no se mete con nadie. Estoy re feliz de que mi familia haya podido acompañarme en esto. En este trabajo es esencial tener contexto familiar para no marearte: porque, así como subiste, bajaste en dos segundos. Siempre corrés el riego de creerte algo que no sos.