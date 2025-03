Nuevo aumento para las asignaciones familiares: cuáles son los nuevos montos

De esta forma, así quedan establecidos los nuevos montos:

-La Asignación Universal por Hijo pasará a ser de $102.705.

-La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad a $334.426.

-La Asignación Familiar por Hijo a $51.355.

-La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $167.217.

El aumento también será para jubilados y pensionados, que con el bono de $70.000, la jubilación mínima quedará en $355.820,63. Y en el caso de las jubilaciones que no superen ese monto, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $298.656,50

Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez pasan a $270.074,44

Pensión Madre de 7 hijos pasa a ser de $355.820,63

Cuáles son las mujeres que ya no podrán acceder a la jubilación

Según la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), los años de aportes jubilatorios representan un factor clave para iniciar la jubilación. Pero, hasta marzo de 2025, si una trabajadora no contaba con los 30 años de aportes requeridos, podía acceder a la jubilación mediante una moratoria provisional. Sin embargo, según lo comunicó el Gobierno Nacional, esa opción no será una alternativa viable a futuro.

Jubilación. Anses.jpg ANSES anunció un nuevo bono para jubilados.

Y advirtieron que no revalidará la moratoria provisional para aquellas mujeres que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación. La última moratoria venció el 23 de marzo de 2025 y, en consecuencia, miles de mujeres no podrán jubilarse.

ANSES pagará $165.000 en marzo: a quiénes le corresponde

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un seguro social de Argentina que otorga a personas desocupadas, que realizan trabajo no registrado o que obtienen salarios menores al mínimo, vital y móvil, un beneficio para cada hijo menor de 18 años.

En marzo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un pago de $165.000 según informó ANSES. Es que los incrementos otorgados por el organismo nacional del 2,21% impactaron en sus prestaciones como, por ejemplo, la AUH alcanzando los $80.229,60.