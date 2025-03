Cuáles son las mujeres que ya no podrán acceder a la jubilación en 2025

Según lo comunicó el Gobierno Nacional, las mujeres sin aportes completos ya no podrán acceder a una jubilación .

Las mujeres sin aportes completos ya no podrán acceder a una jubilación

Según la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), los años de aportes jubilatorios representan un factor clave para iniciar la jubilación . Pero, hasta marzo de 2025, si una trabajadora no contaba con los 30 años de aportes requeridos , podía acceder a la jubilación mediante una moratoria provisional. Sin embargo, según lo comunicó el Gobierno Nacional, esa opción no será una alternativa viable a futuro.

Tablets. Anses. Jubilados.jpg Hasta marzo de 2025, si una trabajadora no contaba con los 30 años de aportes requeridos, podía acceder a la jubilación mediante una moratoria provisional.

La Anses no revalidará la moratoria provisional para aquellas mujeres que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación. La última moratoria venció el 23 de marzo de 2025 y, en consecuencia, miles de mujeres no podrán jubilarse.