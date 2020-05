Nuevo foco en Buenos Aires: 53 positivos en el barrio Villa Azul

Desde esta cartera provincial emitieron un comunicado sobre la situación, en el que detallaron que "se diagnosticó al 80% de la población del barrio y se esperan los resultados de 50 tests de PCR realizados hoy (por este domingo)", y detallaron además que "se avanzó en la detección y aislamiento de los contactos estrechos de los casos positivos".

Por su parte, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, aseguró en un diálogo con Todo Noticias: “Tenemos que poner el foco para controlar estos brotes, no podemos relajarnos. Tenemos que seguir con las medidas preventivas, mantener el aislamiento, no salir si no es necesario a hacerlo. La transmisión del virus está entrando en un pico”.

Su par de Avellanda, Jorge Ferraresi, tuiteó: "Finalizado el operativo de emergencia, decidimos aislar preventivamente al barrio Villa Azul. Limitamos la circulación de forma estricta para proteger la salud de los vecinos y vecinas. Tomamos esta decisión con los gobiernos de Nación y Provincia y el Municipio de Quilmes.".

El comité, según informó en un comunicado, decidió "aislar completamente al barrio con control total de entradas y salidas", monitoreado por el Ministerio de Seguridad junto a los municipios; instalar dos centros logísticos de atención sanitaria y de distribución de alimentos y elementos de higiene; ampliar los operativos de búsqueda de sintomáticos en la zona de influencia del barrio; y detectar y aislar a la población de riesgo.

El programa DETeCTAr se basa en la búsqueda de posibles casos de COVID-19. En Villa Azul se detectaron más de 50 casos positivos de coronavirus y quedan 50 en estudio, por lo que se decidió limitar la circulación de las personas desde este domingo 24 de mayo.

