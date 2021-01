Ofrece hacer currículums gratis y es furor en las redes

En medio de la crisis producto de la pandemia por coronavirus, Oscar Cárdenas, un joven trabajador de Añelo, ofrece el armado de currículums a todas aquellas personas que no sepan hacerlo o no puedan pagarlo. “Se lo que es necesitar trabajo y no tener un peso ni para hacer una carta de presentación. Es una locura que siendo un simple archivo haya gente que cobre 600 pesos por armarlo” contó.