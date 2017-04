Opazo, de querer irse a ser figura de Cipolletti

Sin embargo, su destino pudo haber sido muy diferente. Relegado en la consideración ante la llegada de jugadores foráneos, en el verano avanzó en la posibilidad de irse a encontrar ritmo a otro club de la región. “Me iba, estuve cerca de volver a Maronese. Hasta que fui y le dije al Ruso y él me dijo que me quedara a pelearla, que no iba a ser fácil pero que trabajando me iba a tocar”, recordó el delantero.

Hoy, tras el gol ante Gimnasia de Mendoza y las últimas buenas actuaciones, se erigió como titular indiscutido en la delantera. “Hablaba con mi papá el otro día de cómo puede cambiar el destino en un partido, un gol, algo que pase. Me salió bien, es la verdad, pero no fue tan fácil”, juró.

Expulsado en los últimos minutos del cruce ante el Lobo, es una de las bajas confirmadas para el viaje a Sunchales, por eso el fastidio. “Me dura la bronca por la roja, justo en este momento”, concluyó.

No se juega en Cutral Co

La chance de que el partido por Copa Argentina ante San Lorenzo se juegue en Cutral Co fue finalmente descartada. Guillermo Coppola, emisario de la empresa Torneos y Competencias, le bajó el pulgar alegando que no hay tiempo para hacer las mejoras pertinentes en el estadio de Alianza. Una pena.