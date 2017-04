Aunque no precisó qué tema, la joven de 21 años confirmó que cantará en el primer programa de Marcelo Tinelli. Posiblemente “Love me down easy”, su primer corte como solista, sea el elegido para la gran gala.

“No veía la hora de que salga... El tema lo grabé hace más de un año en Los Ángeles”, contó la modelo devenida cantante, quien se mostró muy emocionada por la buena recepción que tuvo la canción. El álbum completo aún no tiene fecha de presentación, pero anunció que hay dos canciones más que saldrán en la primera mitad de este año.

Con todo el despliegue

Luego de que Tinelli anunciara que se apartará del fútbol por cuestiones de salud, Pablo “Chato” Prada confirmó que Showmatch arrancará el lunes 15 de mayo a las 22:30. Aunque no dio muchos detalles, anticipó que -como cada año- la apertura contará con un gran despliegue y que el Cirque du Soleil hará uno de los números de su homenaje a Soda Stereo.

Por su parte, Flavio Mendoza también dará el presente en la inauguración de temporada con una performance de Mahatma, su megaespectáculo.