Oriana Sabatini habló de los complejos que la perseguían: "Me sentía un elefante"

En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (LAM), Oriana se abrió completamente y se refirió a aquel comentado video. "Me pone nerviosa hablarlo, cuando subí ese video me agarró como un ataque de pánico de decir ‘acabo de abrir una puerta, ya no la puedo volver a cerrar’. Con esas cosas soy bastante reservada, nunca conté nada y convivo con eso hace ya 10, 11 años. Lo hice más para mí, porque honestamente soy partidaria de cuando a uno le pasa algo, una vez que lo empezás a hablar, pierde peso y fuerza. Yo venía hablando de esto con gente de mi entorno personal, todo el tiempo, pero públicamente sentía que nunca lo había dicho y que hasta me iba a sacar un poco de peso a mí. Lo hice pura y egoístamente para mí... Sabía que podía ayudar a alguien pero lo necesitaba yo, necesitaba soltar la mochila y deshacerme un poco de eso”.