OSNIS: ovnis subacuáticos en los ríos, lagos y embalses del Valle

Es conocido el llamado fenómeno OVNI (Objeto volador No identificado) o F.A.N.I como se los denomina en la actualidad con mayor precisión, Fenómeno Aéreo no Identificado. Pero hay ciertos objetos voladores cuya procedencia está vinculado a las aguas de los ríos, lagos y embalses, que se denominan OSNIS (Objeto Subacuático No Identificado), populares en los testimonios de pobladores de las zonas rurales.

El pasado 10 de mayo por la noche vecinos de Vista Alegre dicen haber visto caer al Río Neuquén un objeto que se perdió tras los álamos en dirección al río. Llamaron incluso a un móvil policial cuyos agentes pudieron, a su vez, constatar dicho fenómeno.

Rodolfo Freund, perito en documentología e investigador de la casuística OVNI comentó al respecto: “Los observadores, habitantes de islas de la zona, contaron que en el momento de la aparición del objeto volador estas se iluminaron totalmente. Una luz amarillenta fuerte de carácter espectral atravesó las alamedas en dirección al río en cuyas aguas pareció ocultarse. Los policías que acudieron pudieron ser también espectadores directos del fenómeno y hasta pidieron refuerzos. Otros pobladores del lugar, por miedo se encerraron en sus casas y la mayoría de los testigos por temor a la burla o al descrédito prefirieron que sus nombres no fueran mencionados”.

“Fenómenos como este se dan en toda nuestra zona y en todos los grandes espejos de agua que tenemos acá, tanto los artificiales como los naturales, los lagos, tanto del lado de Argentina como de Chile. Siempre se ven objetos. No solamente debajo del agua, si no mayoritariamente rozando el agua como si absorbieran con sus naves este elemento para darle algún tipo de utilización. Hace unos años en la zona de Río Colorado aparecieron casos de ganado vacuno mutilado y sorprendentemente los tanques australianos de las inmediaciones aparecían completamente secos”, agregó.

En todo el mundo existen reportes de objetos que se ven por debajo del agua, saliendo o sumergiéndose en mares y ríos. Incluso hasta el mismo portaviones norteamericano NIMITs fue en innumerables veces perseguido y a su vez persiguió estas naves acuáticas de origen y procedencia desconocidos.

Las teorías del porqué de estas misteriosas apariciones en las cercanías de las aguas son diversas e intrigantes pero Rodolfo Freund compartió la suya: “Nuestro planeta está compuesto por el 70% de agua y si este fuera el combustible de las naves sería el lugar indicado para tener y ocultar sus bases”.

Un gran científico dijo alguna vez que sabemos más a cerca del universo que de nuestro propio planeta. De hecho, el hombre llegó a la Luna pero difícilmente podemos ir más allá de los más de 11.000 metros de profundidad que tiene la fosa de las Islas Marianas.

Contando con otro tipo de tecnología se podría acceder fácilmente a lugares como esos que no son visibles ni detectables para los radares o sonares terrestre y esto constituiría de por sí una ventaja enorme y explicaría a la vez uno de los tantos interrogantes del porqué del fenómeno.

Recordemos que el agua es un elemento abundante e ideal para poder descomponer en distintos procesos físicos y químicos tales como los que utilizan como técnicas de enfriamiento de las plantas de tratamiento de agua pesada. Además, es un recurso sumamente estratégico y no existe casi ninguna de las actividades del quehacer humano dónde no intervenga ni esté presente. Esto llega a pesar el uso que podrían hacer de ella civilizaciones con una tecnología infinitamente superior.

Qué hacer ante un OSNIS

“En principio, no hay un protocolo establecido pero lo mejor es poder documentarlo a través de una fotografía o una filmación. Tratar de registrar y recordar la hora, el lugar, la dirección respecto a los puntos cardinales, como estaba el cielo”, dijo Freund.

Muchas veces se advierte la existencia de la presencia de un objeto extraño después de que se tomó la foto. Puede aparecer como una mancha, una luz, un destello, una esfera de colores, detrás, al fondo de la persona.

Quienes sean testigos de algún fenómeno así pueden compartir sus experiencias con los integrantes del Centro CEFORA (Centro de Estudios del Fenómeno Ovni de la República Argentina), un organismo no gubernamental que comenzó a funcionar a fines del 2008 a partir de una reunión de estudiosos del fenómeno de toda Argentina y de países vecinos.

El principal objetivo es la desclasificación de todos los archivos oficiales de cuanto exista sobre esta temática. EN Neuquén hay un miembro activo e investigador del fenómeno a partir de lo cual se empezó a organizar el Café Ufológico para nuclear a los interesados en la fenomenología. Las reuniones se retomarán una vez se restablezcan el resto de las actividades en el marco de la situación que estamos atravesando.

Historia de los casos en la región

El investigador Carlos Ferguson en su primer libro sobre el tema en Argentina, “O.S.N.I.S (Objetos Subacuáticos No Identificados) cuando el enigma está en el agua”, registra con datos estadísticos y calificación cada caso de objetos que emergen, acuatizan o cuasi-aterrizan en el agua producidos en lago, ríos y en las zonas costeras marítimas de nuestro país. Hasta 2019 contabilizó nueve casos trascendentes en la provincia de Neuquén.

El primer episodio se da en el lago Ramos Mexía en octubre de 1973. “Las luces que sobrevuelan el Chocón y las zonas vecinas estaban allí antes de la construcción de la represa, y tal vez mucho antes”, contó.

Si bien no se conservan ni filmaciones, ni fotografías de aquellas épocas, en los que no existían los teléfonos móviles con cámara que permiten hoy un registro más frecuente y ocacional, los testimonios de las luces que recorrían el lago emitiendo destellos que se reflejaban en las aguas del embalse del Chocón aún son recordadas con nitidez por los pobladores.

Pero el más importante fue un avistamiento del 19 de febrero del 1982 en el Lago Lacar, que no fue el único en San Martin de los Andes, pero puso en alerta a las fuerzas militares de la localidad, que por la naturaleza del fenómeno y dada la época del conflicto con Chile, creían estar siendo atacados.

Lo que no podían comprender era la naturaleza errática de los objetos luminosos que se alejaban o acercaban zigzagueando al espejo de agua como así también empequeñeciéndose o agigantándose de un extremo a medida que recorría la zona.

Los casos se multiplican desde los registros ancestrales de la cultura oral de los pueblos originarios hasta nuestros días pero la respuesta esta vez parece emerger de las aguas del mismo modo en que alguna vez surgió la vida en nuestro planeta.

