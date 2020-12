Otra vez: Luis Bremer anunció la muerte de Menem y después borró el tuit

Tal como había sucedido días atrás con la periodista Nancy Pazos, Luis Bremer quedó en el ojo de la tormenta por anunciar la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem , cuestión que no sucedió.

-> La desafortunada secuencia del periodista en su cuenta de Twitter:

https://twitter.com/luisbremer/status/1342225394875961351 Aclaración. El presidente Menem se encuentra en grave estado. Esta transitando un momento delicado. La familia lo acompaña. Nuestros respetos a su familia. Horas críticas pic.twitter.com/SvX3PfSEXv — Luis Bremer (@luisbremer) December 24, 2020

Las redes no se la dejaron pasar:

Los usuarios de Twitter capturaron el momento y no tuvieron piedad con el periodista.

https://twitter.com/vicentefazioOK/status/1342230107998576651 es un payaso este bremer https://t.co/6cHuUQXODg — ℕ (@vicentefazioOK) December 24, 2020

https://twitter.com/fortavat/status/1342230101375803398 Luis Bremer se comió la fake de la muerte de Carlos Menem desde una cuenta que es fake de Infobae.

Ni una chequeadita hizo el periodista. pic.twitter.com/M8kYilIcgO — CapitánHorton2027 (@fortavat) December 24, 2020

https://twitter.com/avellaneda_real/status/1342228866492993537 El periodista Luis #Bremer dio la noticia falsa de la muerte del ex presidente Carlos #Menem



Al rato borró el tuit y no pidió disculpas pic.twitter.com/4Mk2sTE1KC — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) December 24, 2020

https://twitter.com/Miqveas/status/1342226896692670464 Bremer tiró la bomba y al toque borró el tuit. pic.twitter.com/bDX3xqAXAN — Mique (@Miqveas) December 24, 2020

https://twitter.com/lamascarada/status/1342226516491587585 Bremer la Nancypazoseó jajajajaaja — lamascarada (@lamascarada) December 24, 2020

https://twitter.com/micki_scampos/status/1342225677672706058 Segunda vez que lo matan a Menem. Bremer tiró la info y borró el tuit pic.twitter.com/4QsL6reo20 — Miguel Sebastián (@micki_scampos) December 24, 2020

-> El antecedente de Nancy Pazos:

Minutos antes de que Zulemita Menem anunciara que la salud de su padre se había complicado el viernes, en las redes sociales se preguntaban si realmente el ex presidente Carlos Menem había muerto. En ese momento, Nancy Pazos pateó el tablero y anunció que el ex mandatario había muerto.

“Nadie quiere dar la primicia. Yo tampoco. Pero murió Carlos Saúl Menem. Y este 2020 se lleva a todos”, escribió la periodista.

Su tuit comenzó a copar la red social pero a los pocos minutos, fue desmentida. “Papa esta luchándola , estamos acompañándolo .Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todo poderoso”, tuiteó Zulemita, para complicar por completo a Pazos. Ante esto, la periodista decidió eliminar la publicación.

A ella se sumó el periodista Luis Gasulla. “Con la Muerte no se jode. Ya pasó con la noticia falsa de un trágico desenlace con Abigail. Los periodistas debemos chequear la información sensible y no estar tan ansiosos por una primicia de un segundo”.

“16.44hs. ‘Carlos Menem está delicado. Su situación es muy frágil. Se mantienen todos los cuidados médicos" fuente: Arcos”, compartió el periodista Guillermo Lobo.