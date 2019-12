Otro ataque antisemita en Nueva York: apuñalan a cinco personas en la casa de un rabino

El gobernador, además, informó que de los cinco heridos, dos se encuentran en estado crítico. Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Reuven Rivlin también condenaron rápidamente el ataque. "Israel condena enérgicamente las recientes muestras de antisemitismo, incluido el despiadado ataque del sábado a la noche", sentenció el premier, mientras que Rivlin se declaró "conmocionado e indignado por el terrible ataque", y alertó de que "el auge del antisemitismo no es sólo un problema judío" o del Estado de Israel.

"Debemos trabajar juntos para enfrentarnos a este mal, que vuelve a levantar la cabeza y es una amenaza real en todo el mundo", precisó Rivlin en un comunicado.

Por el momento, no se sabe el nombre del atacante ni su motivación. Tampoco se conocen demasiados detalles de cómo se sucedieron los hechos. Aron Kohn, uno de los invitados al evento religioso en el domicilio del rabino, contó su visión de los hechos. "No bien este hombre entró por la puerta comenzó a atacar a la gente. No tuvimos tiempo de reaccionar". Kohn tiene 65 años y agregó que el atacante intentó llegar hasta la sinagoga que se encentra al lado de la casa, pero lograron impedírselo. El ataque sucedió alrededor de las 22 y ya entrada la madrugada el jefe de la policía de Ramapo, el pueblo cercano de Monsey, Brad Weidel, informó que la Policía de Nueva York había encontrado un auto y buscaba a un posible sospechoso y finalmente éste fue capturado en el amanecer de ayer. Se trata de un hombre afroamericano de 37 años que fue identificado como Thomas Grafton y es de la localidad de Greenwood Lake, a pocos kilómetros del lugar en el que se produjo el atentado. En total son cinco los cargos por los que será acusado este hombre, entre ellos intento de homicidio y robo a mano armada.

Fue el octavo incidente de esta naturaleza en las últimas semanas

El del sábado a la noche fue el último de una serie de ataques antisemitas en esa región esta-dounidense. El anterior fue hace apenas dos semanas contra un almacén judío en el estado vecino de Nueva Jersey. Y como consecuencia de un tiroteo, murieron cinco personas: los dos atacan-tes, uno de los policías que intervino y tres clientes del local de comida.

El tema tiene más que preocupadas a ls autoridades neoyorkinas, quienes horas antes de que ocurriese este atentado antisemita, había anunciado que se reforzarían las medidas d seguridad para proteger a la gente. Según había informado el propio gobernador Andrew Coumo, la decisión política está tomada y tiene que ver con mandar más policías a las calles, en especial a los barrios judíos.

LEÉ MÁS

Nueva York refuerza la seguridad en barrios judíos