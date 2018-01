Otro colombiano que amarga a Boca

Ya al minuto, River tuvo la primera. Boca quedó mal parado y tras una jugada en conjunto del Millo, Borré resolvió muy desviado. Con ese vértigo continuó la etapa, ida y vuelta, estudiándose y buscando espacios.

Boca fue un poco más, aunque sin profundizar sus intenciones. Sin embargo, a partir de los 15 minutos, River equilibró el partido y salió bien jugando desde el fondo, aunque con poca fortuna en la resolución de las jugadas.

Ignacio Scocco picó en diagonal dos veces: en la primera definió al gol, pero en posición adelantada, y en la segunda enganchó ante la barrida de Goltz y pidió un penal que no existió.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto no llegó a hacerse del balón, no se sintió cómodo y perdió el aporte esperado de Carlitos.

La más clara del equipo boquense fue un buscapié de Buffarini a los 34. Boca no encontraba respuesta y del otro lado River tenía paciencia.

Cuando la primera mitad se empezaba a ir, el Millo se puso en ventaja por una arremetida del colombiano Borré. Otra vez Pity Martínez jugó a la espalda de Chiccó; allí recibió Borré, quien parecía que perdía la pelota ante Goltz, pero llegó justo con la punta del botín derecho para tirar una pared con Scocco y meterse en el área. Cara a cara con el arquero, definió de zurda al primer palo que le había regalado Agustín Rossi.

En el complemento, River plasmó la superioridad que hasta el momento había sido solo en el resultado. Leonardo Ponzio tomó protagonismo en el mediocampo y Boca regaló un terreno en el que Martínez hizo un desastre.

A los 8 minutos, el Pity tuvo un tiro libre y su disparo se fue por poco afuera. Cuatro minutos después, Martínez dejó un desparramo por izquierda y sacó un centro para Scocco, pero el ex Newell’s no pudo completar un disparo con potencia y Rossi terminó quedándose con la pelota.

Gallardo tuvo que prescindir de Enzo Pérez, que gravitó poco en el primer tiempo, e ingresó Ariel Rojas. Del otro lado, la puesta del Mellizo estuvo en sumar presencia en el ataque con Wanchope Ábila, buscándole un socio a un Tevez que seguía sin aparecer.

El ex Huracán, a los 22 minutos, tuvo un remate incómodo por derecha que de alguna forma demostraba el momento de su equipo, que no lograba plasmar una idea futbolística, y su aproximación al arco de Germán Lux era contenida por la defensa riverplatense. Y pese a ello, crecía a paso lento.

Boca lo buscó, de eso no hay dudas, pero sin argumentos, sin una manija futbolística, la cual el mundo xeneize espera que esté a cargo de Tevez.

River fue correcto, no le sobró nada pero le alcanzó para ganarle al eterno clásico confundido. Un partido que sólo suma en lo anímico, aunque que también sirve para esperar el debut oficial con una Súper alegría.

River fue superior a Boca con muy poco. no jugaron Pratto ni Armani, los refuerzos.

"Era importante ganar para ganar confianza. Mostramos que tenemos una idea de juego y creo que se vieron momentos muy lindos”, dijo Pity Martínez, el volante de River también destacó a la defensa.

"En el gol de Borré no pude hacer nada. Cuando él estaba por patear me la puntea con la derecha y cuando quise reaccionar ya era tarde”, dijo Agustín Rossi, el arquero Xeneize reconoció que nada pudo hacer en el gol.

7 de diferencia lleva ahora Boca en el verano

En el historial de amistosos de verano, Boca sigue arriba de River, aunque ahora achicó a siete (39 a 32 y 29 empates). En Mardel, el Millo suma 3 al hilo.

¿El último de Pavón?: “En un momento dije que me iba a quedar, pero...”

En el día de su cumpleaños y previo a entrar a la cancha, Cristan Pavón fue consultado por su futuro en Boca, teniendo en cuenta una posible oferta del Arsenal de Inglaterra. “Uno siempre da el máximo para que otros equipos te quieran. Ojalá se arregle. Yo en un momento dije que me iba a quedar pero bueno, todavía no sé nada”, fueron las palabras del atacante. “Después me sentaré a hablar con mi repre, con mi familia, y veré qué es lo que pasa”, agregó. El Arsenal estaría dispuesto a pagar la cláusula de 37 millones para llevárselo ahora.

Román va por el sillón

Juan Román Riquelme, que estuvo en la cancha, volvió a hablar públicamente, fue crítico de la actual dirigencia y confirmó su deseo de ser presidente del club. “Llevamos muchos años sin ganar la Copa. El presidente intenta hacer las cosas bien desde hace siete años, me parece. Tengo que pensar en ser presidente”, lanzó.