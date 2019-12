Convocado por el líder del staff técnico de las selecciones formativas de la Confederación Argentina de Básquetbol, Diego Lifschitz, este año se colgó dos medallas. El oro como asistente del seleccionado U14 que se consagró campeón Sudamericano en Goiania, con dos neuquinos en sus filas -el escolta de Independiente Drazen Sinigoj el base de Petrolero Argentino Juan Peral Solana-, y la presea de plata en Tunja, Colombia, también como asistente en el seleccionado Sub-21.

Dejando atrás lo que calificó como "una experiencia muy enriquecedora", se metió luego de lleno en el Torneo Federal en su segunda experiencia como entrenador del básquet profesional. Pero si bien el Decano, que el año pasado peleó en los play out para no descender, hoy está en un buen momento siendo el único escolta del líder Sol de Mayo de Viedma, el coach no se deja impactar por este presente pues el objetivo es "mantenernos competitivos todo el torneo". Cuando se lleva disputada prácticamente la mitad de la fase regular, que se compone de 24 partidos, Pacífico está bien arriba, apenas un escalón por debajo de Sal de Mayo (21), que tiene un partido más que los aurinegros, que suman 18.

Romero no interpreta este momento como algo sorpresivo. "Pero lo que sí esperaba era que el equipo se vaya encontrando y mejorando fecha a fecha", remarcó.

En este sentido, el entrenador recalcó que "la planificación del trabajo no se modifica si se gana o se pierde". "Confiamos en la forma que estamos teniendo y seguiremos por ese camino porque hemos tenido momentos de mucha calidad de equipo", concluyó el gran DT.

