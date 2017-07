Pachorra Castro: "Vengo a pelear cosas importantes"

“Tenía la decisión tomada de irme de Roca. Me llamó Gabi (Lineares) que eso fue lo más importante y me motivó el proyecto que tiene el club”, dijo el volante a pocos días de debutar. “Me encontré con un lindo grupo desde el día que llegue. Son chicos de muy corta edad y me acoplaron de la mejor manera”, agregó Castro.

Si bien el Decano disputará por primera vez este certamen y con un plantel muy joven, Pachorra se tiene fe para dar pelea: “Nosotros entramos como invitados, pero uno viene a pelear cosas importantes y mi sueño es dejar a Pacífico en lo más alto”.

Recordado por hacerse fuerte en partidos chivos (sobre todo en los clásicos ante Cipo), el roquense sabe que puede aportarle su cuota de experiencia al equipo. “Es lo que me pidió Gabi que sea una referencia para los más chicos, que se apoyen en mí, así que estoy muy contento. Me gusta jugar los partidos importantes, los partidos difíciles, siempre fue mi característica”, cerró el volante.

Pacífico visitará a Deportivo Rincón el próximo sábado por la primera fecha de la zona patagónica norte, seguramente con Pachorra en el once titular.

“Veo un equipo de chicos que tienen muchas ganas de mostrarse y están muy metidos en lo que va a ser este torneo. Me acoplaron de la mejor manera”.Héctor “Pachorra” Castro. El mediocampista de 25 años, contento en su nueva etapa.