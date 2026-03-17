A pesar de la crisis, los argentinos tienen una percepción de bienestar superior al promedio

Aunque en las dimensiones económicas los adultos argentinos expresan preocupaciones, en lo relacionado con bienestar psicológico y social se perciben mejor.

Los argentinios muestran tener un mejor nivel de vida desde el punto de vista psicológico y social.

Los argentinos tienen una noción de bienestar personal que supera al promedio global, así lo señala un informe elaborado por la Universidad Austral. Esa sensación convive, no obstante, con indicadores económicos que no son buenos.

Se trata de un estudio internacional basado en datos representativos de la población adulta argentina. El mismo revela que el país supera el promedio global de bienestar en 10 de los 12 indicadores del Secure Flourishing Index (Índice de Florecimiento Seguro), una herramienta que mide el bienestar de manera multidimensional.

Los resultados surgen del Estudio Global sobre el Florecimiento Humano,, la mayor investigación longitudinal sobre bienestar realizada hasta el momento, que releva a más de 200.000 personas en 22 países.

El análisis específico para Argentina, liderado por investigadores de la Universidad Austral en colaboración con equipos de Harvard University y Baylor University, fue publicado recientemente en la revista académica International Journal of Wellbeing.

El estudio muestra que los adultos argentinos presentan niveles superiores al promedio internacional en dimensiones vinculadas con el bienestar psicológico, las relaciones sociales y el carácter prosocial.

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En contraste, las dos dimensiones donde el país queda por debajo del promedio global corresponden a la estabilidad económica y material, reflejando mayores preocupaciones por ingresos y seguridad financiera.

En Argentina participaron 6.724 personas y el relevamiento se hizo entre 2022 y 2023.

Los resultados

En la dimensión de bienestar psicológico se evaluaron felicidad, satisfacción con la vida, sentido, propósito y salud mental autopercibida; en bienestar social, la conexión social subjetiva y la satisfacción con las relaciones; en carácter y conductas prosociales, la promoción del bien y la gratificación diferida; en salud física y comportamientos de salud, la salud física autopercibida; y en resultados socioeconómicos, la preocupación financiera por los gastos cotidianos y la preocupación material por seguridad, alimentación o vivienda.

“Nuestro estudio muestra que el nivel de florecimiento de los adultos, es decir, el grado en que las personas experimentan bienestar integral, se ubica por encima del promedio conjunto de todos los países participantes en el GFS en las dimensiones de bienestar psicológico, bienestar social y carácter y conducta prosocial”, explica Claudia Vanney, investigadora de la Universidad Austral y una de las autoras del estudio.

El estudio también identifica una asociación entre religiosidad y mayores niveles de florecimiento en la población argentina.

“Este último factor fue analizado en profundidad en el trabajo. Los resultados muestran que los adultos argentinos que se identifican como cristianos presentan niveles más altos de florecimiento en comparación con personas no religiosas que comparten características demográficas similares. Asimismo, una mayor frecuencia de asistencia a servicios religiosos se asocia con niveles más elevados de florecimiento”, señala Vanney.

Los países que participan del relevamiento son: