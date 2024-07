Acto por el 30° aniversario del atentado a la AMIA: seguí la jornada en vivo

Live Blog Post

Qué dijo Luis Petri sobre las amenazas

El ministro de Defensa, Luis Petri, dijo que la Argentina “no se va a amenazar con nada” al referirse a la advertencia de Irán publicada en un diario oficialista, en el cual expresa que ese país "hará lamentar su enemistad” a la Argentina y pidió que se apruebe el proyecto de Juicio en Ausencia, con el fin de poder avanzar con el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados de participar del atentado terrorista a la sede de la Amia.

Petri formuló declaraciones al llegar a la sede de la comunidad donde participará del acto en homenaje a las víctimas al cumplirse 30 años de ese brutal ataque terrorista, que contará la presencia del presidente Javier Milei, la canciller Diana Mondino, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y legisladores oficialistas y opositores.

“Es muy importante que el Congreso trate el juicio en ausencia porque eso va a permitir juzgar a los responsables y dar una respuesta y hacer justicia”, agregó,

Al ser consultado sobre la amenaza de Irán, Petri dijo a los periodistas que “primero, no sé si fue una amenaza y segundo, no nos vamos a dejar amenazar. La Argentina no se va a dejar amenazar por nada”

Agrego que “nosotros tomamos medidas de seguridad y, es más, no solamente toman medidas de seguridad las fuerzas de seguridad, sino que vamos a incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y lo va a tener que tratar el Congreso”.