Agente inmobiliaria usó el nombre de Javier Milei para vender una casa y el Presidente la demandará

"Incluso Milei se quedaría con esta casa, por tan solo 265 mil dólares vení que te muestro una casa espectacular", lanzó la mujer como gancho de venta. Además, la introducción al video fue acompañada por un texto en pantalla donde se leía: "La casa de Milei, a 265 mil USD".

Embed La información es falsa y junto a mi abogado estamos demandando a la mentirosa que hizo el video. https://t.co/VquAwmeEPf — Javier Milei (@JMilei) September 25, 2024

El video fue compartido por la cuenta de X "Por qué es tendencia", la cual acotó: "Milei puso a la venta su casa en Cardales".

El presidente libertario, a quien suelen acusar de compartir información no verificada, citó la publicación de la cuenta mencionada y compartió el mensaje donde afirma que la información es falsa y donde anticipa que demandará a la agente inmobiliaria que realizó el video.

La respuesta de la agente inmobiliaria

Ante el revuelo producido por el video, la vendedora de casas, al enterarse de la amenaza de Milei, manifestó: "Dios mío, el quilombo que me faltaba". No obstante, en un tono distendido, agregó: "No puedo creer que el presidente haya visto el video. Me muero, yo que soy lo más vergonzosa que hay".

En su cuenta de Instagram viene trabajando desde hace varios meses con contenidos más desacartonados para tratar de vender propiedades en el corredor oeste del Gran Buenos Aires. Karina, de 52 años, cuenta que hace poco decidió ser un poco más audaz con los posteos y salir de la rutina.

"Yo soy agente y lo que me pasó es que los videos de las casas no pegan. Lo que hice fue romper, tengo como un look más apendejado y me expongo. Y yo que me inmolo. Pero nunca me imaginé que el presidente me quiera demandar", añadió en declaraciones a Clarin.

Sobre el motivo por el que usó el nombre del presidente, señaló que la idea del texto fue de una persona dedicada al marketing y argumentó: "El video dice 'hasta Milei se quedaria', es una estrategia. Nunca dice que es suya. Fue un hook de venta que evidentemente funcionó. Hay gente que lo interpretó bien".

"Se ve que lo usaron políticamente", sugirió sobre la polémica, aunque, con algo de esperanza, manifestó: "Si me ayuda a vender, mejor. La casa es hermosa, soñada. Es una casa divina. Y si todo esto me ayuda a venderla, le pago una comisión a Milei".