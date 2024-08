Alberto Fernández y su desfile: de Flor Peña a Tamara Pettinato, las famosas que fueron a la Quinta de Olivos

Tras la polémica por el video que muestra a Tamara Pettinato, resurgieron los nombre de otras famosas que también visitaron al ex presidente de la Nación.

Tras la denuncia por violencia de género de su ex pareja Fabiola Yañez y las fotos que se dieron a conocer ayer donde se puede ver a la ex primera dama con moretones en un ojo y en un brazo, el ex presidente de la Nación Alberto Fernández sigue dando que hablar.