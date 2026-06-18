Alerta amarilla por viento de 110 km/h, lluvia y nevadas: cuáles son las zonas afectadas

El SMN emitió advertencias para distintas regiones del país. Se esperan ráfagas, caída de granizo, lluvias intensas, nevadas persistentes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por fenómenos meteorológicos que afectarán a distintas regiones del país.

Las advertencias incluyen tormentas fuertes, nevadas persistentes, viento intenso en sectores de montaña y viento Zonda , por lo que se recomienda seguir la evolución del pronóstico y tomar precauciones.

Una de las alertas emitidas por el SMN, indican que se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

De acuerdo con el informe meteorológico, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que sean superados de manera puntual en algunos sectores.

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Alerta por nevadas y viento blanco

Otra de las alertas amarillas corresponde a nevadas y alcanza a sectores del oeste de Catamarca y oeste de La Rioja. En esas áreas se prevén nevadas persistentes, de intensidad moderada a localmente fuerte. El SMN anticipó acumulados de entre 10 y 25 centímetros de nieve, con la posibilidad de que esos valores sean superados en forma puntual.

Además, el fenómeno puede estar acompañado por viento blanco, una condición que reduce de manera considerable la visibilidad y complica la circulación, especialmente en rutas y caminos de montaña.

Frente a esta situación, se recomienda evitar traslados innecesarios, circular solo con vehículos preparados para hielo y nieve, consultar el estado de rutas antes de viajar y llevar abrigo, agua, alimentos, cadenas y combustible suficiente.

En viviendas ubicadas en zonas afectadas por nieve, el organismo aconseja revisar techos, canaletas y desagües, además de ventilar los ambientes calefaccionados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

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Viento Zonda: qué provincias estarán afectadas

El SMN también mantiene alerta amarilla por viento Zonda para sectores de Salta y Jujuy. El fenómeno puede presentarse con velocidades de entre 30 y 40 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

El viento Zonda puede provocar aumento repentino de la temperatura, descenso marcado de la humedad y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión. Por eso, se recomienda evitar permanecer al aire libre mientras dure el fenómeno.

Entre las medidas preventivas, el organismo pidió cerrar puertas y ventanas, asegurar chapas, toldos, macetas y objetos sueltos, hidratarse con frecuencia y proteger ojos y vías respiratorias del polvo.

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Además, se insistió en no encender fuego, ya que la combinación de viento, aire seco y baja humedad puede favorecer la propagación de incendios.

Vientos intensos que alcanzarán los 110 km/h

En sectores del oeste de Salta y Jujuy también rige una alerta por viento en alta montaña. Para esas zonas se esperan vientos del sector oeste, con velocidades que pueden ubicarse entre los 70 y 80 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h.

Estas condiciones pueden generar complicaciones para la circulación y para las actividades al aire libre, especialmente en caminos de altura. Por eso, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, evitar traslados innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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El SMN recordó que las condiciones pueden modificarse durante el día, por lo que es importante seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana y atender las indicaciones de los organismos de emergencia de cada localidad.

Recomendaciones del SMN

Ante este escenario, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura, mantener limpios desagües y sumideros, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no circular por calles anegadas.

También se aconseja permanecer en lugares cerrados durante el desarrollo de las tormentas y evitar refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras que puedan resultar afectadas por las ráfagas.