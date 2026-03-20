Alerta naranja por tormenta, hasta 60 mm de lluvia y vientos que superarán los 90 km/h

El verano termina con la presencia de fuertes fenómenos climáticos. Se advirtió por la presencia de granizo y descargas eléctricas.

En la antesala del fin de semana, se advierte sobre la inestabilidad climática q ue será una constante en los próximos días, donde estarán presentes importantes fenómenos que podrían generar complicaciones en algunas regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja para este viernes 20 de marzo, que tendrá impacto en nueve provincias, con intensas tormentas.

Según precisó el organismo, rige una alerta naranja. El fenómeno incluirá lluvias intensas, descargas eléctricas, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en distintas regiones del país.

Alerta naranja: qué zonas se verán afectadas

El SMN indicó que en las zonas bajo alerta naranja, el panorama será más complejo. Se prevén tormentas fuertes, con posibilidad de eventos localmente severos. Estas condiciones incluirán lluvias intensas en lapsos breves, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y vientos que podrían superar los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 60 y 80 mm, con la posibilidad de ser superados en forma puntual.

Este fenómeno impactará sectores puntuales de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

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Alerta amarilla en varias provincias

Según el organismo, rige otra alerta pero de nivel amarillo, que advierte sobre la presencia de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan acumulados de entre 30 y 60 mm, aunque en provincias como La Rioja, Mendoza y San Luis los valores serían menores, con registros estimados entre 15 y 30 mm.

Las zonas bajo alerta este viernes son: Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Luis, La Pampa y Buenos Aires, con excepción del AMBA.

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Recomendaciones ante las alertas

En este contexto, el SMN dio a conocer una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la presencia de lluvias y fuertes vientos, para evitar complicaciones.

Alerta por lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Chau verano: el otoño arranca en Neuquén con un finde inestable

Para este viernes 20 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la ciudad de Neuquén registrará una jornada con lluvias aisladas a lo largo del día. El cielo estará nublado y acompañado por una suave brisa del sector suroeste. La máxima no superará los 19°C.

El sábado será,una jornada con cielo parcialmente nublado a algo nublado. La temperatura máxima ascenderá a los 21°C y la mínima rondará los 9°C. El viento rotará al oeste y aumentará su intensidad con ráfagas de hasta los 50 km/h, durante toda la jornada.

Y el domingo 22 el cielo estará mayormente nublado, y el viento del sector oeste mantendrá su protagonismo. La temperatura rondará los 15°C.