Aprobaron la ley antitrapitos y Jorge Macri ya advirtió: "Si sos trapito, te meto preso"

El jefe de Gobierno porteño celebró la reforma que incorpora arrestos y sanciones más severas para los cuidacoches ilegales.

La reforma impulsada por Jorge Macri incorpora arrestos, multas más elevadas y sanciones agravadas para trapitos y limpiavidrios.

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso más en su política contra los trapitos y cuidacoches ilegales . Con impulso del jefe de Gobierno, Jorge Macri , la Legislatura porteña aprobó una reforma del Código Contravencional.

La nueva ley incorpora penas de arresto, eleva las multas y amplía las facultades de control para combatir una actividad que, según el Ejecutivo, se transformó en una forma de extorsión sobre el espacio público.

La nueva normativa modifica el esquema vigente, que hasta ahora se apoyaba principalmente en sanciones económicas . Desde el Gobierno porteño sostienen que ese sistema resultó insuficiente para desalentar la actividad y remarcan que muchas de las multas aplicadas terminaban sin cobrarse.

Tras la aprobación de la ley, Macri celebró la medida en redes sociales y afirmó que la Ciudad avanzará con una política de “tolerancia cero” contra los trapitos. La reforma también incorpora castigos para organizadores de estas prácticas y prevé sanciones especiales en eventos masivos.

Cómo cambian las penas para trapitos y limpiavidrios

Jorge Macri lanzó una advertencia- 'Si sos trapito, te meto preso', tras la reforma en CABA Según Jorge Macri, la nueva ley busca terminar con prácticas de extorsión vinculadas al cobro ilegal en la vía pública.

La principal novedad de la reforma es la incorporación de penas de arresto para trapitos y limpiavidrios.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, quienes exijan dinero o se apropien ilegalmente del espacio público para ofrecer estacionamiento informal podrán enfrentar detenciones de entre 10 y 30 días.

Las sanciones serán más severas cuando la actividad se realice en inmediaciones de recitales, espectáculos o eventos multitudinarios.

En esos casos, cuando la Justicia determine que existe organización previa o participación coordinada de varias personas, las penas podrán oscilar entre 20 y 50 días de arresto.

La legislación también apunta contra quienes dirigen o promueven estas actividades. Los considerados organizadores podrán recibir hasta 60 días de arresto, convirtiéndose en el grupo más castigado por la nueva normativa.

Desde el Gobierno porteño sostienen que el fenómeno dejó de ser un simple ofrecimiento informal de vigilancia y pasó a funcionar, en numerosos casos, como una práctica basada en la presión y la intimidación hacia conductores.

Multas más altas y castigos agravados por violencia o intimidación

trapitos.jpg Los trapitos, una actividad que suele generar mucha polémica en Argentina.

Además de las detenciones, la ley endurece el régimen de multas para trapitos.

Los montos mínimos y máximos aumentarán de manera considerable respecto de la normativa anterior. Las sanciones económicas podrán superar el millón de pesos y llegar a valores muy superiores según la gravedad del caso.

También se amplían las penas de trabajo comunitario, que pasarán a un rango de entre 20 y 45 días.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la incorporación de agravantes. Las sanciones podrán duplicarse cuando exista violencia, amenazas, intimidación o acoso contra los conductores. Lo mismo ocurrirá cuando se detecte un aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad o desigualdad.

El texto aprobado sostiene que estas circunstancias transforman la conducta en una situación especialmente grave para la convivencia urbana y justifican una respuesta más severa por parte del Estado.

Cabe destacar que la aprobación de la ley llega en un contexto en el que la Ciudad registró más de 13.000 contravenciones vinculadas a trapitos y limpiavidrios en el último año.