Aseguran que Victoria Villarruel se casa: la reacción de la vicepresidenta

La periodista dio más detalles sobre la boda y anticipó quiénes serán los invitados y hubo algunas sorpresas. “ No está invitado el presidente Javier Milei y tampoco hay invitados famosos ni políticos”, dijo la mujer del exfutbolista.

“Se casa con vestido blanco y velo”, detalló Latorre, quien contó tambén que él no tiene hijos, pero que hay una fuerte dispusta con la madre de este y la vicepresidenta de la nación. “ Él tiene ganas de ser padre y ella no. Ese es el gran problema de la suegra”, sumó la angelita.

Texto del párrafo.png

La panelista de América dio más detalles sobre el hombre en cuestión y contó: “Es un empresario que tiene una bodega de vinos. Le dicen el “Pulpo”, es muy buen mozo. Es muy adinerado. Ellos pertenecen a una fraternidad que se llama San Pío, una congregación religiosa. Para ingresar, no tenes que haber estado casado y el problema que tiene Victoria es que hace 15 años que está divorciada”.

“La boda va a ocurrir en La Reja, Salta el 8 de diciembre, el día de la Virgen, porque son muy religiosos. Se van a casar en la sede de la fraternidad. Solo va gente de la congregación y ningún político”, contó la panelista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/americatv/status/1853581690599297178?s=46&partner=&hide_thread=false Se casa VICTORIA VILLARRUEL con el empresario SEBASTIÁN BAJCETIC



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/pAcpmLNsi3 — América TV (@AmericaTV) November 4, 2024

Minutos después, Victoria Villarruel usó su cuenta de X (ex Twitter) para desmentir a Yanina Latorre y aseguró que no se casa. “Me estoy enterando por ustedes de mi casamiento. Si el 8/12 ven que no llego a la Iglesia arranquen la fiesta”, escribió rápidamente en la publicación de LAM.