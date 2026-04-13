Así descubrieron el cuerpo del albañil dentro de la pared: detalles escalofriantes

Según la investigación, el hallazgo ocurrió en una construcción que no estaba registrada en los planos oficiales.

Los fiscales que investigan el macabro hallazgo del cuerpo en una obra en construcción avanzan en la investigación.

El macabro hallazgo del cuerpo de un albañil oculto dentro de una pared en una obra en construcción conmocionó a la provincia de Entre Ríos . En ese contexto, se conocieron nuevos detalles sobre cómo fue encontrado el hombre, que llevaba 15 días desaparecido.

Los fiscales a cargo de la investigación en un edificio de Colón difundieron información clave sobre el momento del hallazgo, en una causa que generó fuerte conmoción en la ciudad.

Según datos extraoficiales, en el lugar también se habrían encontrado manchas de sangre.

Horror en Entre Ríos: así encontraron el cuerpo del albañil

La fiscal Noelia Batto explicó que durante las tareas realizadas en el lugar se detectó una anomalía estructural que resultó clave para el descubrimiento.

“Se pudo establecer que habría una persona escondida detrás de una pared que había sido construida que no correspondía a los planos del edificio.Por eso se convocó a bomberos, quienes fueron los que se decidieron a romper dicha pared, encontrándose una persona fallecida”, señaló, en declaraciones al periodista Marcelo Benítez.

macabro (1) Fuentes policiales revelaron que fue encontrado cubierto con cal dentro de un edificio.

Por su parte, el fiscal Alejandro Perroud confirmó que el cuerpo estaba oculto en un sector muy específico del inmueble. “El cuerpo estaba emparedado debajo del hueco de una escalera, donde se había construido una pared rudimentaria”, detalló.

La autorpsia, clave para esclarecer el crimen

En cuanto al estado del hallazgo, precisó que el cadáver será sometido a peritajes forenses para determinar con mayor precisión las circunstancias de la muerte. “El cuerpo estaba depositado en ese lugar, envuelto y tapado con cal. Hace que el cuerpo se descomponga de manera mucho más rápido. Vamos a esperar la autopsia y lo que digan los forenses”, indicó.

En esa línea, Perroud confirmó que el cuerpo será trasladado a Oro Verde para avanzar con la autopsia. “Va a ser trasladado a Oro Verde para determinar cuál sería la causal”, afirmó.

La ausencia del albañil que alertó a sus compañeros

El fiscal también relató cómo se inició la secuencia que derivó en el hallazgo del cadáver. “Los encargados son personas de Buenos Aires y notaron la ausencia de un trabajador del lugar. Eso los movilizó al lugar. Al encontrar una escena bastante llamativa es que se toma intervención”, sostuvo.

El caso se conoció públicamente este domingo, cuando trascendió el hallazgo del cuerpo de un albañil desaparecido desde hacía más de dos semanas dentro de un edificio de Colón. Con estas nuevas precisiones, la investigación continúa centrada en determinar las circunstancias del fallecimiento y posibles responsabilidades penales.

cuerpo entre ríos

Quién era el hombre que fue hallado sin vida en una pared

Si bien la identidad de la víctima no trascendió, fuentes cercanas a la investigación precisaron que el hombre trabajaba en la misma obra y su desaparición databa de aproximadamente 15 días, aunque no existía denuncia formal sobre la averiguación de su paradero.

La causa quedó a cargo de los fiscales María Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes caratularon el hecho como homicidio calificado.

Con el paso de las horas, los investigadores siguen la pista de un sospechoso, oriundo de la provincia de Buenos Aires, al que están tratando de localizar.

Los investigadores avanzan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.