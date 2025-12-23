Balacera: una pelea a tiros entre familias terminó con una joven de 16 años paralítica

Una disputa entre jóvenes terminó de la peor manera para una adolescente. El momento en que es alcanzada por una bala quedó registrado por una cámara de seguridad.

Una pelea entre familias terminó con una adolescente de 16 años víctima de una brutal balacera. El enojo entre dos jóvenes escaló en una guerra casi mortal en un barrio de Laferrere, partido de La Matanza en provincia de Buenos Aires.

El episodio tuvo lugar el lunes 15 alrededor de las 22 horas, cuando la joven se acercó a un kiosco a comprar una gaseosa. Mientras esperaba ser atendida, se desplomó y cayó al suelo tras recibir un disparo por la espalda .

Los vecinos remarcaron que los dos jóvenes son del barrio y que se tenían "bronca de larga data" se cruzaron en una esquina cuando uno pasó en moto. Ahí se "boquearon" y empezó una pelea. De acuerdo con los registros de una cámara de seguridad, la joven se desplomó en el suelo instantáneamente, sin poder mover sus piernas .

Según trascendió, uno de los dos involucrados, señalado como I.D., se quedó enojado y volvió arriba de una moto rápidamente y con arma en mano. En ese momento se cruzó a N.R., la adolescente de 16 años que es hermana del vecino con el que tuvo la pelea ante quien abrió fuego.

Una pelea a tiros entre familias terminó con una joven de 16 años paralítica

"Tiraban tiros, pudo haber sido para cualquiera"

El proyectil le impactó de lleno en la médula y las vértebras, lo que provocó que perdiera la movilidad de las piernas y quedara paralítica. Si bien los médicos confirmaron que la adolescente no corre riesgo de vida, el daño es irreversible.

A la víctima la cargaron en brazos entre tres y la subieron a un auto para trasladarla de urgencia al Hospital Teresa Germani ubicado a pocas cuadras donde se encontraban.

"Tiraban tiros, pudo haber sido cualquiera. Había una persona que estaba en un coche con los hijos y la señora. El hombre fue a comprar. Tuvo tanta suerte la chica, que le pegaron dos tiros, habiendo un montón de gente, pudo haber sido para cualquiera", reveló una vecina en diálogo con TN.

hospital la matanza

La violencia entre las familias de La Matanza escaló tras la balacera

La familia de la víctima buscó represalias ante el brutal ataque a la adolescente a la casa de I.D, acusado de ser el autor del disparo. No lo encontraron a él pero si a su familia, con quien empezaron a discutir violentamente.

Sin resultados, uno de los presentes sacó un arma y le disparó en la cabeza a la madre del acusado. La bala entró por la mandíbula y le quedó alojada en el cerebro a la mujer. Se encuentra internada y en grave estado.

Lejos de quedar a mano, la familia de I.D. siguió avivando el enojo y la violencia. Fueron a la casa donde vivía la joven ahora paralítica e intentaron prender fuego la vivienda. Si bien no lograron concretar el incendio, prometieron que tomarían venganza.

La causa de la balacera contra N.R. quedó en manos del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada n°3 de Laferrere. Luego de un par de allanamientos, I.D. se entregó de forma voluntaria en una sede policial.