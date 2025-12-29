Brutal femicidio: un hombre degolló a una mujer en la calle y es buscado intensamente

La víctima volvía del boliche cuando fue atacada salvajemente. Los escalofriantes detalles de la autopsia.

La mujer fue atacada en la vía pública al regresar de un local bailable.

Un brutal femicidio conmocionó a todo el partido de La Matanza . Una mujer de 44 años volvía de bailar cuando fu e atacada en plena calle por un hombre que la degolló.

El asesinato ocurrió en la esquina de Huergo y Sáenz Peña, y según pudieron constatar las autoridades, el atacante no le robó nada . La mujer tenía en su poder su celular, dinero, la tarjeta SUBE y las llaves de su casa.

La víctima fue identificada como Janet Arotinco Palomino, de nacionalidad peruana. Fuentes policiales precisaron que volvía a su casa cuando fue atacada.

Según se pudo constatar, la mujer iba junto a un perro negro cuando un hombre la interceptó por la espalda, la degolló y dejó su cuerpo tirado en la calle. Una vecina escuchó los gritos de la mujer y llamó al 911.

Una cámara de seguridad captó el cruce de ambos en la calle alrededor de las 7 de la mañana del domingo, muy cerca de donde ocurrió el crimen. Esa es la única imagen que hay hasta el momento del asesino, quien se encuentra prófugo y es buscado por la justicia.

Cuando la Policía y ambulancia arribó al lugar de los hechos, se constató que la mujer tenía una herida fatal importante en el cuello. El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, es quien se encuentra a cargo de la causa.

Casi en simultáneo, llegó al lugar su marido Américo Isaías C.C., de 56 años, también oriundo de Perú. La vecina que llamó al 911 confirmó que escuchó gritos y al salir advirtió a la mujer lastimada, mientras que no logró ver el rostro del atacante, quien se dio a la fuga.

La autopsia se realizó este lunes y reveló que Janet fue asesinada con un corte de 12 centímetros en el cuello, literalmente degollada de lado a lado, lo que le provocó un shock hipovolémico.

Por el momento, se desconoce si la víctima y el agresor se conocían. Las primeras investigaciones confirmarían que el hombre no había estado en el boliche bailable donde había estado durante la noche Arotinco Palomino, sobre la avenida Rivadavia, un lugar al que asiste la gran comunidad boliviana de la zona de Liniers.

Arribas revisará las cámaras de seguridad de las fábricas de la zona para intentar identificar al sospechoso y reconstruir las últimas horas de él y de la mujer asesinada.

Un hombre golpeó a su pareja y la atropelló con un camión de carga

Una semana atrás, violento femicidio conmocionó la localidad bonaerense de la Matanza, donde una mujer fue asesinada por su pareja tras una brutal agresión en plena vía pública. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y culminó cuando el agresor atropelló a la víctima con un camión de carga, tras lo cual fue detenido en el lugar por personal policial. El video es impactante.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central, en la intersección de las calles Circunvalación y Del Cultivo. La víctima, identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y nacionalidad boliviana, murió en el acto.