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Cadena nacional EN VIVO | El mensaje de Javier Milei sobre las Islas Malvinas

El Presidente volvió a convocar a la totalidad de sus ministros en el Salón Blanco para el mensaje al país.

El mensaje de Javier Milei sobre las Islas Malvinas

El mensaje de Javier Milei sobre las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei envía un mensaje a los argentinos a través de la cadena nacional referente a la soberanía de las Islas Malvinas. Será desde las 21 horas.

Para esta ocasión, el mandatario volvió a convocar a la totalidad de sus ministros en el Salón Blanco, una postal que no se repetía desde septiembre de 2025, momento en que comunicó la salida definitiva del cepo cambiario tras el pacto con el FMI.

Los detalles del discurso del jefe de Estado se mantienen bajo estricta reserva. Entre las iniciativas principales que impulsará el Poder Ejecutivo destaca el envío de una iniciativa legislativa al Congreso de la Nación.

El proyecto busca endurecer severamente las penalizaciones contra aquellas compañías corporativas que realicen actividades comerciales o extractivas sin autorización en la zona del archipiélago austral.

La iniciativa oficial responde a recientes episodios de tensión en la región, como la polémica por el amarraje en el puerto de Ushuaia del buque petrolero de bandera británica VS Promise -una maniobra prohibida en el marco del litigio territorial-, así como el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum para la prospección de crudo.

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