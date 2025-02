"Cagones": una diputada aseguró que tratan Ficha Limpia porque "le tienen miedo a Cristina"

La diputada nacional Florencia Carignano (Unión por la Patria) calificó como “ cagones ” a quienes impulsan el proyecto de “Ficha limpia”, que se debate hoy en la Cámara baja, y dijo que “lo único que quieren es que Cristina (Kirchner) no se presente como candidata porque le tienen miedo”.

“Si no la podemos matar vamos a meterla presa y si no podemos vamos a proscribirla, es como un traje a medida, no hay ninguna otra persona a la que se le vaya a aplicar”, aseveró aludiendo al proyecto de “Ficha limpia”.

Qué dijo la diputada peronista sobre la Ficha Limpia

“Le tienen miedo, saben que está midiendo bien en la provincia de Buenos Aires, y ellos no tienen dirigentes ni políticas para la gente”, subrayó.

CFK juicio.jpg La diputada Carignano aseguró que se trata Ficha Limpia porque le tienen "miedo" a Cristina Kirchner.

Sostuvo que los legisladores fueron convocados “a discutir en extraordinarias cosas que en nada le interesan a los argentinos, como las PASO, o Ficha limpia, son temas de ellos, para la casta, para ver en este año electoral si pueden ganar una elección”.

“De los problemas de la gente nadie se ocupa, la economía de la gente es un desastre, el industricidio que están realizando todos los días cuando cierran fábricas, sobre todo en mi provincia (Santa Fe) en la que está muy afectada la producción”.

Señaló que la iniciativa de “Ficha limpia” fue presentada por el Pro, y cuestionó que ese partido está presidido por Mauricio “Macri, que se robó un correo entero”, y tiene a María Eugenia “Vidal que no puede justificar su departamento”.

“No se discute nada que tenga que ver con la economía real”, dijo y añadió: “A mí que no me vengan con el cuento de ficha limpia para Cristina, porque acá los sucios, corruptos y salvajes con la vida de la gente son ellos”, concluyó.

El tratamiento del proyecto

La Cámara de Diputados comenzó la sesión a las 10.21 donde se trata el proyecto de Ficha Limpia, que busca que los dirigentes condenados en segunda instancia por hechos corrupción no puedan ser candidatos a cargos o ejecutivos. El proyecto complicaría, entre otras, las aspiraciones de Cristina Kirchner.

Diputados PASO

En una reunión cumbre que tuvo lugar este martes, representantes del Gobierno, del bloque oficialista y de la oposición dialoguista alcanzaron un acuerdo para modificar un artículo clave de la ley de Ficha Limpia y se espera que haya media sanción este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados.

El acuerdo, que destrabó el quórum y los votos necesarios para la aprobación del proyecto en la sesión especial que tendrá lugar este miércoles a partir de las 10 hs, supone modificar la llamada "cláusula antiproscriptiva" o "cláusula Petri".

Esa cláusula, que los legisladores retirarían, admite la inhabilitación por Ficha Limpia de un potencial candidato a cargo electivo únicamente si el fallo de segunda instancia confirmatorio de determinado delito de corrupción es anterior al año de las elecciones.