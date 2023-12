Cambió su alias por uno similar al de la colecta de Manu Ginóbili por el temporal en Bahía Blanca

Colecta Manu Ginóbili.jpg Iván Safar, hijo de la concejala Valeria Rodríguez, desató la polémica tras cambiar el alias de la colecta que está realizando Manu Ginóbili para los damnificados por el temporal de Bahía Blanca. Foto: Instagram.

“Ayer estábamos con unos amigos al mediodía. No había luz, obviamente. Nos juntamos a almorzar, fumamos, nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado, de lo que habían hecho Radagast, Manu Ginóbili. Después salió la colecta de Independiente de Santi Maratea, nos pusimos a hablar de la gente que cambiaba el alias, nos pusimos a boludear y dije ‘vamos a probar si ya está en uso, si la gente ya lo cambió’”, agregó el hijo de Valeria Rodríguez.

“Agarramos mi teléfono. No sé por qué cambiamos el alias, le cambiaron la z por la s y quedó así. Yo no estaba en mis cabales, ni ninguno de mis amigos. No medí ninguna consecuencia. Me quedé sin señal y dije ‘bueno, después lo cambio’”. A pesar de la modificación que hizo, admitió que no le llegaron donaciones importantes, sino que todas eran de $1 acompañada de insultos y amenazas.

3.jpg Tras la polémica por cambiar el alias de la colecta de Manu Ginóbili, el autor se disculpó públicamente. Foto: Instagram.

Las disculpas tras la polémica por la colecta

Según dijo en la entrevista, la aplicación lanzó un mensaje explicando que tenía que esperar 24 horas para poder cambiar nuevamente el alias. “Entiendo el enojo, pero yo jamás me aprovecharía de algo así, no soy una persona a la que le falte plata o que esté mal económicamente. Estoy recibiendo amenazas de todo tipo de clase y colores. Estoy intentando dar la cara con muchísima vergüenza, como puedo. Acepto todas las amenazas, pero es demasiado lo que estoy recibiendo”, cerró avergonzado por la situación.