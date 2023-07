Camioneta llena de adolescentes chocó contra otra: murió un conductor

Por otro lado, los menores que iban en la Hilux sufrieron heridas leves, pero igual fueron derivados a hospitales de la zona, en tanto que el conductor de la misma fue imputado por homicidio culposo.

Milagro en La Plata

Las cámaras de seguridad de la ciudad de La Plata captaron el momento en el que una mujer se salvó de milagro tras quedar en medio de dos vehículos que chocaron entre sí.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este miércoles, en pleno centro de la capital bonaerense. Las imágenes fueron difundidas por la Municipalidad de La Plata.

En la grabación se puede ver cómo un auto Peugeot 206 cruza el semáforo en rojo en la avenida 55. A este tiempo, una camioneta Jeep hace lo mismo sobre la 7, en dirección a la plaza San Martín.

Choque en La Plata

Debido al fuerte impacto entre los vehículos, ambos pierden el control y pasan a centímetros de una mujer que esperaba para cruzar en el cantero central. A todo esto, la Jeep chocó también contra un colectivo.

De acuerdo con lo publicado por El Día de La Plata, los agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) solicitaron la presencia del SAME y una ambulancia arribó al lugar de los hechos en pocos minutos. Sin embargo, tras revisar el estado de ambos conductores y el de la víctima de la casi tragedia, decidieron que no era necesario trasladar a nadie al hospital.