Caso Cecilia: hallan sangre en la camioneta de César Sena

Infobae pudo acceder al documento oficial, que determina que la sangre fue encontrada en la parte trasera de la camioneta. Alli afirma que “Ante el resultado positivo (+) en la detección de sangre humana en la MUESTRA N° 2A (consistente en un (1) hisopo con muestra recolectada del sector trasero de pick up Toyota Hilux”, se lee en el documento.

La carta de Marcela

En las últimas horas, trascendió que Marcela Acuña, detenida en la cárcel de la Comisaría n° 6 del barrio Santa Inés, escribió una carta más -y con esta ya son nueve- a su marido Emerenciano. En la misiva parece admitir que encubrió el crimen de su exnuera y dice temer por la vida de su hijo, César Sena.

En el texto dirigido al líder piquetero, la excandidata a intendenta le pide disculpas y acusa a su hijo de estar detrás de la desaparición y presunta muerte de Strzyzowski: “Siento que te fallé por cubrir a César y no puedo vivir con eso”.

“Ojalá pronto llegue tu libertad, la mereces, yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí, te oculté para no involucrarte y salió todo mal y mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata por encubrir a mi hijo”, escribió Acuña en la carta.