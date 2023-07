Caso Cecilia Strzyzowski: nueva marcha para pedir Justicia

Luego de entonar el Himno Nacional, sonó la versión de “No tenemos miedo” de María Elena Walsh. Luego, se proyectó un video mientras de fondo sonó “Canción sin miedo”, de la compositora Vivir Quintana, casi un emblema de las marchas por Cecilia Strzyzowski.

Gloria Romero marcha Cecilia Strzyzowski Buenos Aires Estuvieron presentes las Madres del Dolor y los padres de Fernando Báez Sosa.

Una vez en el escenario, Gloria lloró y se abrazó con las Madres del Dolor, que la acompañaron desde el domingo por la noche. Después dijo: “No existen desaparecidos, existen asesinos. Y si se los permitimos van a seguir matando. Se sienten impunes”.

“Acá tendrían que venir todos los padres y madres porque hoy es mi hija, pero mañana podría ser la tuya. Y cuando sea la tuya vas a querer que te acompañen. Yo prometí algo: yo era una persona que no iba a ninguna marcha, a ningún acto político. Era una ermitaña. Pero me prometí que sea al marcha que sea, voy a ir a consolar. Y ese es mi compromiso y esa es mi promesa. No me importa de qué partido sea. Todos tienen que pensar de la misma manera: es una madre que está llorando a su hijo muerto y como madre voy a a ir a acompañarla. Hoy tendrían que estar todos los porteños acá”, siguió Gloria.

Inmediatamente, la gente empezó a aplaudir y corear: “Dónde está Cecilia”. El acto siguió con la misma dinámica que los anteriores, donde Romero cedió el micrófono a otras personas, que también fueron a pedir Justicia.

Fernando Burlando, uno de los abogados que representan a Gloria, también estuvo presente en la concentración y aprovechó para hablar con los medios. Según el letrado, “no existen dudas” de que Cecilia fue asesinada, a pesar de que aún no fue hallado el cuerpo.

Gloria Romero marcha Cecilia Strzyzowski Buenos Aires Fernando Burlando, uno de los abogados que representan a Gloria, estuvo presente en la marcha.

“Fue un brutal y salvaje asesinato con connotaciones cinematográficas, monstruosas, porque fue engañada, porque se trató de un crimen planificado, no solo para asesinarla sino también para hacer desaparecer su cuerpo”, dijo Burlando.

Horas antes de la concentración, Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, asesinada en 2013, Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano e integrante de la agrupación Madres del Dolor, y Victoria Gil, madre de Soledad Bargna, víctima de un brutal crimen cometido en mayo de 2009 en Caballito, fueron a recibir a Gloria Romero tras su llegada a Capital Federal desde Resistencia.