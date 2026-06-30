Caso Loan: su madre se descompensó en pleno juicio

Además, compareció Mariano, uno de los hermanos del menor, mientras que los demás harán lo propio este miércoles.

La madre de Loan se descompensó y tuvo que ser atendida.

José Peña, el padre de Loan Danilo Peña , el niño que permanece desaparecido desde hace dos años, declaró este martes en el juicio que se desarrolla en la provincia de Corrientes y pidió que los acusados den respuestas de dónde está su hijo , mientras que su esposa, María Noguera , también exigió el hallazgo con vida del menor y se descompensó.

María Belén Russo Cornara, abogada querellante, conversó con la Agencia Noticias Argentinas, durante el cuarto intermedio y destacó que José reconstruyó el día de la desaparición de su hijo e hizo una solicitud especial para que los implicados digan qué pasó con el menor.

Luego de su testimonial, se dispuso un cuarto intermedio de 10 minutos y luego declaró María Noguera ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

La segunda testigo de la jornada estalló en lágrimas y se descompensó, motivo por el que los magistrados debieron pausar el debate. "La atendieron en la sala", indicaron allegados al caso.

720 (21).jpg Caso Loan: los padres del niño, bajo el foco.

Además, el único hermano del pequeño que dio testimonio fue Mariano Peña, mientras que José, Alfredo, César, Cristian y Fernando comparecerán este miércoles. La abuela Catalina haría lo propio el próximo jueves.

El Tribunal Federal "prohibió" preguntas

Por su parte, otra fuente cercana a la investigación consignó que el Tribunal Federal de Corrientes "prohibió" determinadas preguntas sobre la reconstrucción que realizó el perito José Mazzei con los primos de Loan.

"Se generó una disputa con el fiscal que no quería que le pregunten. No entendemos por qué se lo protege tanto a Mazzei porque a los imputados por el presunto desvío de la investigación se los acusa por haber hecho una reconstrucción del hecho supuestamente ilegal. Mazzei lo pudo hacer y los defensores de la causa paralela no", agregó el vocero ante la consulta de NA.

De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la causa paralela son sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la vivienda de su abuela Catalina, ubicada en el paraje El Algarrobal de 9 de Julio, en Corrientes, luego de dirigirse a un naranjal.

A más de dos años de su extravío, su paradero es una incógnita y no sabe si está vivo o muerto.